D66-Kamerlid Fonda Sahla: ‘Het moet voor de kansen van een kind niet uitmaken in welke wijk het woont’

Het is maar een kwartier van het gebouw van de Tweede Kamer naar de Haagse Schilderswijk. Maar elke keer als D66-Tweede Kamerlid Fonda Sahla de afstand aflegt, van haar werk naar haar huis en omgekeerd, overbrugt ze werelden van verschil.

De thuisbasis van Sahla (44) is de Transvaalbuurt in Den Haag. Net als de naastgelegen Schilderswijk is het een van de armste en meest gesegregeerde buurten van het land. Ze woont met haar gezin in haar deel van de buurt al jaren met veel plezier. “Het is echt mijn wijk. Ik heb het ook altijd een fijne wijk gevonden voor de kinderen om op te groeien.”

De buurt is volop in verandering, laat ze zien. De ooit verloederde Calandkade is veranderd in een levendige plek. Er worden koopappartementen gebouwd, en die vliegen weg. Op het terras van een hippe lunchroom aan de waterkant zitten gesluierde Nederlands-Marokkaanse vrouwen, peuter op schoot, gezonde smoothie in de hand. “Het is hier babyyoga én baklava. Het is bijna een hipsterbuurtje aan het worden”, omschrijft Sahla de dynamiek.

Betrokken buurtmoeder met kritische vragen

Op het schoolplein van de kinderen begon jaren geleden haar politieke betrokkenheid. Op de basisschool wierp ze zich op als betrokken buurtmoeder die kritische vragen stelde over de kwaliteit van het onderwijs. Die bemoeienis met het onderwijs kwam voort uit verbazing. Hoe kon het dat er zo’n groot verschil was tussen het onderwijs in de buurt van haar jeugd en de buurt waar ze later was gaan wonen?

Haar vader was als gastarbeider naar Nederland gekomen. Hij ging werken als schoonmaker en werd later leidinggevende. “Vorig jaar is hij overleden. Aan alle acht kinderen bij ons thuis heeft hij meegegeven: zorg dat je een vak leert en op eigen benen kunt staan. Mondigheid heeft hij ons ook bijgebracht.”

Het islamitische gezin woonde in een gemengde wijk. De kinderen werden naar de Vrije School gestuurd. Sahla koos na de mavo voor een praktische opleiding, mbo zorg en welzijn, en werkte jarenlang als apothekersassistente in de stad. “Een heel mooi vak. Ik hou ervan om mensen te helpen als ze vragen hebben.”

Weekendschool met extra uitdagingen

Toen ze zelf een gezin kreeg, schreef ze haar kinderen in bij de school om de hoek, ze woonde inmiddels in de Transvaalbuurt. “Ik ontdekte eigenlijk toen pas dat het voor de kansen van je kind héél veel uitmaakt in welke wijk je woont. Dit is niet zo’n wijk waar ouders hun kind al op tweejarige leeftijd inschrijven bij een populaire witte school verderop in de stad. In míjn omgeving vertrouwen ouders erop dat het onderwijs op alle scholen van goede kwaliteit is.

“Dat vertrouwen had ik ook. Ik kwam erachter dat mijn zoontje meer uitdaging nodig had in de klas. Maar de school bood geen verrijking van de lesstof aan. De focus van de school lag helemaal bij de kinderen die een achterstand hadden. Er was voor andere kinderen niets extra’s.”

De bezorgdheid leidde ertoe dat ze in de medezeggenschapsraad stapte en activiteiten hielp organiseren op de school en in de buurt, samen met andere moeders. Zo ontstond de actiegroep Buurtmoeders Transvaal. Ze richtte een weekendschool op om kinderen extra uitdagingen aan te bieden. Ze hielp mee met de opbouw van een brede buurtschool.

Scheiding tussen ‘veen’ en ‘zand’

De Schilderswijk is zo’n plek in Nederland waar de kloof zichtbaar is die het Sociaal en Cultureel Planbureau onlangs beschreef in het rapport ‘Eigentijdse ongelijkheid’. Groepen aan de onderkant hebben minder kansen in de samenleving en ook minder vertrouwen in elkaar, in de politiek en de overheid. Zij geven hun leven een veel lager cijfer en plaatsen zichzelf onder op de maatschappelijke ladder. De verschillen met de bovenkant van de samenleving zijn groot en hardnekkig.

Het Kamerlid herkent er veel in, zegt ze. “Mijn eigen stad Den Haag is zó gesegregeerd. Er is nog steeds die scheiding tussen wat ze hier ‘veen’ noemen, de arme wijken, en ‘zand’, de rijke wijken. Als je opgroeit op zand heb je alle kansen. Op het veen moet je er echt iets harder voor werken, zacht uitgedrukt.”

Gezinnen in een wijk als de Schilderswijk, zegt ze, krijgen vaak de vraag waarom ze niet vertrekken uit de buurt als daar zoveel sociaal-economische achterstand samenkomt. “Dat hebben mensen ook tegen mij gezegd: waarom ga je niet gewoon de wijk uit als je de kansen voor je kinderen wilt vergroten? Een vraag waartegen ik me verzette. “Nee, Fonda ging de wijk niet uit! Ik vond dat álle kinderen in álle wijken alle kansen moeten kunnen krijgen. Het moet voor je kansen niet uitmaken in welke wijk je woont.”

De politiek luistert wél

Ze schreef een mail naar de wethouder van onderwijs in de stad om de zorgen aan te kaarten. “Er wordt vaak gezegd dat de politiek niet luistert naar burgers. Maar de politiek luistert wél, heb ik toen gemerkt. Want de wethouder reageerde. Dat had ik niet verwacht..”

Het leidde er uiteindelijk toe dat ze politiek actief werd en in de gemeenteraad kwam voor D66, en vervolgens gekozen werd in de Tweede Kamer. Als raadslid vroeg ze aandacht voor onder andere de sociale veiligheid, vanwege het groeiende aantal steekincidenten met jongeren in de stad. “Dat stond landelijk nog niet zo op de agenda. We zijn gaan kijken hoe je kunt voorkomen dat jongeren betrokken raken bij een steekincident. Er is helaas nog steeds geen echte oplossing voor.”

Vooruitgang is er volgens haar wel geboekt in de discussie over kansengelijkheid in het onderwijs. “Daar is in de Kamer veel meer aandacht voor gekomen. Het kabinet heeft veel extra geld geïnvesteerd om het lerarentekort op te lossen, iets waar mijn eigen partij hard aan heeft getrokken. Helaas blijft het lerarentekort nog steeds het meest acuut op scholen in armere wijken. Maar er is wel meer huiswerkbegeleiding gekomen. En er is eindelijk discussie over onderadvisering. Al zijn we er nog lang niet. Er is nog veel meer nodig.”

Het geluid van de wijken naar de Kamer brengen, en terug

Volgens Sahla heeft het een meerwaarde als Kamerleden van nabij weten wat sociaal-economische achterstand is. “Ik probeer het geluid van de wijken naar de Kamer te brengen en terug. Als je zelf in zo’n wijk woont, weet je beter wat het beleid van de overheid doet met mensen. Hoe sommige ouders van zo’n klein inkomen moeten rondkomen dat ze bij hulporganisaties moeten aankloppen. Ik hoef niet op werkbezoek om te horen wat er leeft, ik hoor de verhalen in mijn eigen omgeving. Het is heel belangrijk dat hun perspectief ook gehoord wordt.”

Net als veel islamitische vrouwen in haar wijk draagt Sahla een hoofddoek. In de Tweede Kamer is ze de tweede parlementariër met een hoofddoek. Het leverde diverse confrontaties op met Geert Wilders.

Die aanvallen pareert ze met Haagse humor. Onlangs plaatste Wilders nog een foto van haar op internet met de oproep dat ze ‘dat vreselijke hoofddoekje’ moest afdoen omdat het ‘hier geen Iran is’. Wilders’ bericht werd door 430.000 mensen bekeken en leidde ertoe dat sympathisanten van de PVV haatberichten op haar afstuurden. Zij schreef met een grap terug: ‘Zo Geert Wilders, met het verkeerde been uit bed gestapt?!’

“Dat is wel mijn stijl. Ik maak er maar een speelse reactie van als als hij weer eens bezig is. Ik heb hem daarna ook nog uitgenodigd voor een kopje koffie met baklava. Toevallig kwam ik hem net na dat incident tegen in de lift. Ik zei: volgens mij wordt het tijd voor kopje koffie! Ik meen het. Wilders heeft nog vriendelijk gevraagd op welke etage ik zit. Maar helaas, hij is niet gekomen.”

‘In deze wijk gaan we jaren eerder dood’

Als Kamerlid probeerde Sahla in de discussie over de kloof in Nederland inmiddels ook een nieuw onderwerp op de politieke agenda te krijgen. Zij wil meer aandacht voor de kloof in de zorg.

Er zijn enorme verschillen in levensverwachting tussen welvarende en niet-welvarende groepen. Mannen die bovenaan de sociaal-economische ladder staan, leven gemiddeld 25 jaar meer in goede gezondheid dan mannen in armoede, ziet het Centraal Bureau voor de Statistiek.

“De kloof in de zorg, ook dat is een diepe kloof. Ik herinner me nog dat ik voor het eerst de cijfers las over verschillen in levensverwachting. Dat ging dus over mijn eigen wijk, mijn eigen kinderen, mijn familie en buren. Het is toch gek dat wij in deze wijk zoveel jaar eerder doodgaan? Dat is ook kansenongelijkheid waar we veel harder mee aan de slag moeten.”

Wie niet mondig is, loopt vast

Sahla raadpleegde wetenschappers en organiseerde in de Tweede Kamer dit voorjaar al een rondetafelgesprek over ‘cultuursensitieve zorg’. Dit najaar wil zij met concrete voorstellen komen in een initiatiefnota. De bedoeling was om met andere fracties in debat te gaan én besluiten te nemen. Door de val van het kabinet zal dat niet meer gaan. De discussie in de Tweede Kamer kan pas na de verkiezingen echt verder.

“Het punt is: het ligt niet aan de gezondheidszorg in Nederland. Die is goed van kwaliteit. Het probleem zit bij de tóegang tot de zorg. Dat zeggen alle deskundigen die onderzoek hebben gedaan naar de gezondheidsverschillen. De ene groep weet de weg naar goede zorg veel beter te vinden dan de andere.

“Als je niet mondig genoeg bent, loop je al snel vast in het systeem. Juist bij mensen in bevolkingsgroepen met de laagste sociaal-economische status gaat het nu niet goed, onder wie ook veel mensen met een migratieachtergrond. Alleen al de kans op dementie is voor die laatste groep bijvoorbeeld drie tot vier keer groter.”

Inclusieve zorg is vanzelf goed voor iedereen

“Die ongelijkheid heeft te maken met de leefomstandigheden van mensen, met stress door geldtekort, een slechtere woonsituatie. Maar ook ‘lage gezondheidsvaardigheden’ van sommige groepen. Je moet wel de weg weten naar de huisarts. Je moet wel weten waar je goed gezondheidsadvies kunt vinden. De communicatie tussen arts en patiënt kan door cultuurverschillen soms moeilijker zijn. Mensen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond zijn bijvoorbeeld vaak afwachtender in de spreekkamer. Ze denken: de dokter stelt de vragen wel.”

‘Inclusieve zorg’ heet het nieuwe doel. Zorg waarbij alle groepen gelijke toegang hebben. “Ik heb weleens uitdagend gezegd dat de huidige zorg vooral is ingericht op de middelbare witte man. Bij die groep ligt de aandacht. Over de witte man gaat het in de opleidingen, in de studieboeken. Maar iedereen heeft toch recht op goede zorg? Man, vrouw, lhbtiq+, mensen met een migratieachtergrond. Aandacht voor al die verschillende groepen is een algemeen belang. Als de zorg inclusief is, is de zorg vanzelf goed voor iedereen. Dat is de discussie die we hoognodig moeten voeren.

Wie is Fonda Sahla? Tweede Kamerlid Fonda Sahla (44) zit sinds 2021 voor D66 in de Tweede Kamer. Ze werkte eerder als apothekersassistent in haar woonplaats Den Haag en was actief als buurtmoeder en gemeenteraadslid. In de Tweede Kamer houdt ze zich bezig met kinderopvang, zorg en mantelzorg. Ze heeft opnieuw gesolliciteerd naar een plek op de kandidatenlijst van D66.

