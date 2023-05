D66-Kamerlid Belhaj wil Europese lijst trekken

De verkiezingskoorts voor de Europese verkiezingen van 2024 is bij D66 vroeg losgebarsten. Vanuit de Tweede Kamer meldt zich de eerste kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Kamerlid Salima Belhaj wil de Europese lijst aanvoeren.

Belhaj is in de fractie van D66 nu nog woordvoerder defensie en integratie. Ze is sinds 2016 Kamerlid en is tevens voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie over het fraudebeleid van de overheid, de commissie die ook de toeslagenaffaire nader onderzoekt. Eerder was ze actief in de Rotterdamse gemeentepolitiek.

“Er spelen zoveel problemen in Nederland die we alleen kunnen oplossen door binnen Europa samen te werken dat ik mijn politieke loopbaan vanaf 2024 graag voortzet in het Europese parlement”, aldus Belhaj. “Steeds meer Nederlands beleid gaat over Europese regelgeving. Ik kan daar veel van mijn Haagse ervaring inzetten.”

Niet tussentijds vertrekken

Belhaj wil zich onder andere inzetten voor de komst van een Europese krijgsmacht. “Ook klimaat, asiel en de ondermijning van de democratie zijn komende jaren heel grote thema’s.”

Bij D66 wordt de nummer 1 op de Europese lijst aangewezen via lijsttrekkersverkiezingen. De leden beslissen er komend najaar over. Mogelijk moet Belhaj het dan opnemen tegen de bekende D66-Europarlementariër Sophie in ‘t Veld. Die meldde onlangs dat zij nog in beraad heeft of zij opnieuw lijsttrekker wil zijn maar sowieso ‘niet klaar is met Europa’.

De laatste weken maken veel Tweede Kamerleden bekend dat zij tussentijds vertrekken. Belhaj zegt dat het lijsttrekkerschap geen gevolgen heeft voor de parlementaire enquête naar het fraudebeleid. In september beginnen de openbare verhoren onder ede. De voorzitter kan niet tussentijds vertrekken.

“Die opdracht ga ik zéker afmaken. De parlementaire enquête houdt mijn volle aandacht. Ook de slachtoffers van de toeslagenaffaire moeten daar op aankunnen.” Het eindrapport van de enquête wordt begin 2024 verwacht, voor de Europese verkiezingen in mei.

Bij andere partijen is alleen bij de SGP al bekend wie de Europese lijsttrekker wordt. Dit weekeinde stemmen de leden over de voordracht van Bert-Jan Ruissen, de huidige Europarlementariër van de partij.

“Sigrid!”, riep premier Rutte onlangs. Zij moest hem komen helpen. Het werd half grappend gebracht, maar uit alles bleek hoe centraal de rol is van vicepremier Kaag in het kabinet. Aan haar klampt Rutte zich vast om de coalitie overeind te houden. Omgekeerd is het minder duidelijk. Column van politiek verslaggever Wilma Kieskamp: Wat wil Kaag?