D66: Kabinet moet meer opkomen voor ongelovigen

De Nederlandse regering moet zich steviger uitspreken over de rechten van ongelovigen. Coalitiepartij D66 vindt dat bewindslieden in het buitenland explicieter moeten opkomen voor de rechten van onderdrukte niet-religieuzen. Ook zou er bij rechtszaken tegen ongelovigen in het buitenland vaker een vertegenwoordiger van de Nederlandse staat aanwezig moeten zijn.

D66 komt donderdag met een initiatiefvoorstel van die strekking. Volgens Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma is er wereldwijd veel aandacht voor onderdrukking van gelovige minderheidsgroepen, maar niet voor ongelovigen. “Het is de derde grootste vervolgde groep ter wereld. Veel landen komen op voor christenen die in de knel zitten, maar tegen de verdrukking van atheïsten wordt veel minder opgekomen.”

Nederland telt sinds vorig jaar als één van de weinige landen ter wereld meer ongelovigen dan gelovigen. Daarom is Nederland volgens D66 bij uitstek een land dat de positie van vervolgde atheïsten kan aankaarten. Sjoerdsma: “Volgens de VN-rapporteur die over vrijheid van religie gaat, hebben landen als Nederland bij uitstek het gezag hiervoor.”

Daarom wil hij dat de ministers Stef Blok en Sigrid Kaag van buitenlandse zaken zich in het buitenland vaker en steviger gaan uitspreken over de rechten van niet-gelovigen. “Vooral in landen waar veel ongelovigen worden vervolgd, zoals in Saudi-Arabië of Pakistan. Maar ook in landen waarmee Nederland van oudsher sterke banden heeft, en waar het in toenemende mate slechter gaat met atheïsten, zoals in Indonesië en Bangladesh.”

Gezant geloofsvrijheid

Eerder dit jaar stelde het kabinet een gezant geloofsvrijheid in om de rechten van vervolgde gelovigen op de agenda te houden. Die kwam er op voorspraak van de christelijke coalitiepartijen CDA en ChristenUnie. Wat de liberaal Sjoerdsma betreft spreekt de gezant zich ook uit voor de rechten van niet-gelovigen.

Nederland wil dit najaar in de VN-Mensenrechtenraad worden gekozen worden. D66 vindt dat de positie van niet-gelovigen een speerpunt moet worden, mocht Nederland gekozen worden. Als dat niet gebeurt, moet Nederland er bij andere landen voor pleiten om het onderwerp op de agenda te krijgen.

Door diplomatieke vertegenwoordigers van de Nederlandse staat, zoals medewerkers van ambassades, aanwezig te laten zijn bij rechtszaken, kan dat ertoe bijdragen dat vervolgden minder hoge straffen krijgen, hoopt Sjoerdsma. Ook wil hij dat Nederland een campagne start om de doodstraf voor godslastering uit te bannen en dat de regering ervoor gaat pleiten dat binnen en buiten de EU blasfemie-wetten worden afgeschaft.

