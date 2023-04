D66-jongeren kritisch op moederpartij D66: toegeven aan CDA is ‘onacceptabel’

Coalitiepartij D66 komt tegemoet aan de wens van het CDA om opnieuw te onderhandelen over de stikstofparagraaf uit het regeerakkoord. Het stikstofbeleid gaat voorlopig op pauze, werd vrijdagavond duidelijk. Onbegrijpelijk, vindt voorzitter Kalle Duvekot van de jongerenorganisatie De Jonge Democraten.

Waarom is die stikstofparagraaf zo belangrijk voor jullie?

Duvekot: “We hebben 30 jaar gewacht met het stikstofprobleem aanpakken. Als we nu geen stappen zetten, komen de woningbouw en infrastructuurprojecten stil te liggen. Heel veel jongeren hebben straks geen woning. Daarbij gaat de natuur verwelken, we kunnen gewoon niet tot de zomer wachten.”

'We kunnen het stikstofprobleem niet ineens gaan negeren of doen alsof het niet bestaat'



Aldus onze voorzitter @KalleDuvekot gisteren bij @BNR over de PS-verkiezingen en de gevolgen daarvan voor het stikstofbeleid👇 pic.twitter.com/9qozZVuadh — Jonge Democraten (@JongeDemocraten) 21 maart 2023

“Bovendien: als we deze belangrijke afspraak al gaan openbreken, wat is dan het volgende? Dan is geen enkel punt dat D66 heeft binnengehaald meer heilig. Wij zeggen: als je hier aan gaat morrelen, stap dan maar liever uit het kabinet.”

Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat het probleem nog nog veel groter wordt. Met nieuwe verkiezingen loopt de stikstofaanpak sowieso vertraging op, en je weet niet wie nieuwe verkiezingen gaat winnen.

“Het is natuurlijk voor Nederland niet optimaal als dit kabinet valt. Maar daarbij wil ik je eraan herinneren dat het het kabinet is dat het regeerakkoord open wil breken. D66 had daar gewoon ferm ‘nee’ tegen moeten zeggen en door moeten gaan met het uitvoeren van dit beleid.”

Bewegen ze wat u betreft eigenlijk al te veel mee met het CDA?

“Ja. Alleen al door nu de hele uitvoer van dit beleid uit te stellen, geven ze eigenlijk al toe aan het CDA. Dat vinden wij gewoon onacceptabel.”

Snappen jullie überhaupt wat nu het plan is voor de komende maanden?

“Dat is een vraag die ik vaker heb gekregen afgelopen uren. Wij zaten inderdaad ook met enige verbazing naar de persconferentie te kijken gisteren. Wij begrijpen nu dat de coalitie wel opnieuw gaat onderhandelen over het stikstofbeleid, maar daar eerst een paar maanden mee gaat wachten.

Dat vinden wij eigenlijk nog slechter want daarmee blijft dit als een soort zwaard van Damocles boven Nederland hangen. Er is duidelijkheid nodig. Duidelijkheid is wat ons betreft de plannen uitvoeren zoals die nu in het regeerakkoord staan.”

Lees ook:

Kabinet wil stikstofbeleid voorlopig pauzeren, maar Rutte spreekt juist van een ‘versnelling’

Het kabinet zet het stikstofbeleid voorlopig stil. Daarmee is een acute kabinetscrisis afgewend, maar die kan later in volle hevigheid terugkeren. Volgens premier Rutte is er geen sprake van een pauze, maar wil het kabinet juist ‘versnellen’.

LandschappenNL optimistisch over gesprek met boeren

LandschappenNL is optimistisch over gesprekken met de boeren. ‘Biodiversiteit is een productiefactor voor de landbouw van de toekomst’, zegt directeur Hank Bartelink.