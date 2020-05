D66’ers willen vrouw als lijsttrekker: ‘Nederland loopt achter’

Een verkiezingscampagne waarin namens de regeringspartijen alleen mannen op de poster staan? Dat kan niet meer, vindt het vrouwennetwerk van D66. Hun eigen partij zou het goede voorbeeld moeten geven. D66 moet gericht een vrouw als lijsttrekker kiezen, luidt de oproep.

De oproep is getekend door vrouwelijke D66-raadsleden, wethouders en Statenleden uit alle delen van het land. “Nederland loopt achter”, stellen zij in een manifest. “Wij vinden onszelf progressief, maar wij hadden nooit een vrouwelijke premier. We worden voorbijgestreefd door Nieuw-Zeeland, België, Duitsland, Noorwegen, Denemarken en Finland.” In de coronacrisis hebben juist vrouwelijke premiers sterk leiderschap laten zien, aldus de D66-vrouwen.

D66 staat aan de vooravond van lijsttrekkerverkiezingen, die in juni beginnen. Zowel fractievoorzitter Rob Jetten als minister Sigrid Kaag moeten nog officieel beslissen of zij kandidaat zijn. De oproep noemt nergens de naam van Kaag, maar is voor haar kandidatuur een steun in de rug. Ook minister Kajsa Ollongren zou een gooi kunnen doen naar het leiderschap.

‘Meisjes hebben rolmodellen nodig’

“De wens voor vrouwelijk leiderschap is breed gedragen. Het zijn veel jongere vrouwen binnen de partij die met deze oproep komen”, zegt Elise van Zeeland, voorzitter van het Els Borst Netwerk binnen D66, een organisatie die vrouwen in de politiek ondersteunt. “We krijgen veel reacties van vrouwen én mannen, die net als wij vinden dat D66 moet laten zien dat het kan.” Ook vinden de D66-vrouwen dat meisjes in Nederland rolmodellen nodig hebben, zodat zij kunnen zien dat politiek leiderschap ook voor hen is weggelegd.

Of Rob Jetten zich beter meteen kan terugtrekken uit de strijd, zover willen de ondertekenaars niet gaan zegt Van Zeeland, die voorheen op het Binnenhof werkte als Jettens politiek assistent. “Jetten doet het onwijs goed als fractievoorzitter. Maar CDA, VVD en ChristenUnie stevenen al af op een mannelijke lijsttrekker, net als PvdA en GroenLinks. Wij zijn de enige regeringspartij die nog de mogelijkheid heeft te zorgen dat er straks bij de tv-debatten ook een vrouw bij staat.” Jetten kan volgens het manifest andere belangrijke taken op zich nemen, aldus het manifest. “Hij is een politicus waar D66 nog lang plezier van kan hebben”, aldus de opstellers.

Sigrid Kaag als troef?

Met een vrouw als lijsttrekker zien de D66-vrouwen zelfs kansen om de grootste partij te worden, blijkt uit de oproep, die gericht is op “een serieuze vrouwelijke kandidaat voor het Torentje”.

Dat is precies ook het dilemma waar de partijtop van D66 voor staat, nu de verkiezingen naderen. Veel progressieve kiezers vinden een vrouwelijke lijsttrekker interessant. Een op de zes kiezers is zelfs bereid daarvoor op een andere partij te stemmen, blijkt uit onderzoek van Ipsos en vrouwenorganisatie WomenInc. Sigrid Kaag als troef op de verkiezingsposter kan D66 mogelijk veel extra stemmen opleveren.

