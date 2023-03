D66’ers weten nu al met wie ze wel en vooral níet willen

De verkiezingen moeten nog plaatsvinden, maar het grote uitsluiten is nu al begonnen. In een verklaring laten de provinciale lijsttrekkers van D66 weten dat zij in hun provincies geen coalitie willen vormen met de BoerBurgerBeweging (BBB), Ja21 en de PVV.

Deze partijen willen volgens D66 de klimaat- en stikstofdoelen blokkeren, of ontkennen simpelweg dat er een probleem bestaat. In de verklaring delen de lijsttrekkers bovendien een kleine sneer uit aan de VVD en het CDA, omdat deze partijen in Limburg wel open staan voor samenwerking met de PVV.

D66 is overigens niet de enige partij die de coalitievoorkeuren al kenbaar maakt. Afgelopen weekend verscheen er in De Telegraaf een interview met Caroline van der Plas van BBB, waarin ze liet weten niet met de VVD te willen samenwerken zolang Mark Rutte nog de leider is van die partij. De reden hiervoor is dat Nederland volgens Van der Plas ‘uiteengevallen’ is onder zijn leiding.

Het wordt niet helemaal duidelijk wat Van der Plas met ‘samenwerken’ wil zeggen. Sluit zij een coalitie met de VVD in de provinciale colleges uit, of gaat het om de VVD van Rutte na de volgende Tweede Kamerverkiezingen? Die staan pas over twee jaar gepland, dus dan is Van der Plas er in ieder geval ruim op tijd bij om andere partijen uit te sluiten. De fractievoorzitter van BBB liet overigens weten dat het niet aan Rutte persoonlijk ligt, ze vindt hem ‘een aardige vent.’ Wat de lijsttrekkers van D66 van de lijsttrekkers van BBB, Ja21 en PVV vinden, stond niet in hun verklaring.

‘De leefbaarheid van Zeeland staat op het spel’

Kandidaat-Statenlid Ralph van Hertum (PvdA/GroenLinks).

Het leek Ralph van Hertum wel een mooie uitdaging: in één dag alle steden in Zeeland aandoen met het openbaar vervoer. Het PvdA-Statenlid zocht uit dat liefst 23 plaatsen in de provincie stadsrechten hebben, wat de opdracht complex maakte.

Maar Van Hertum liet zich niet kennen. Op een doordeweekse ochtend pakte hij om 05.45 uur de bus in Goes, waarna een lange en ingewikkelde puzzeltocht door Zeeland volgde. Naar Kortgene, met de fiets richting Colijnsplaat, de bus richting Zierikzee, overstappen in Oude-Tonge, terug naar Tholen, de trein van Bergen op Zoom naar Middelburg, de grote bus richting Westkapelle, verderop de fast ferry naar Breskens, ergens nog een paar kilometer lopen om uiteindelijk, met behulp van de haltetaxi, via Philippine en Hulst, na een reis van zeventien uur, terug te keren in Goes.

Waarom was dit nodig?

“Ik wilde met reizigers praten over hun ervaringen met het openbaar vervoer in Zeeland. Ik hoorde verhalen waar ik echt van schrok. Het gaat gewoon fout in onze provincie. Een ritje met de bus is ontzettend duur geworden, in een tijd dat alles meer geld kost. Energie, boodschappen. Ik sprak een vrouw die met haar kinderen naar Scheveningen was geweest en voor het openbaar vervoer in totaal bijna tweehonderd euro moest betalen. Dat is ongelooflijk.”

Wat is uw oplossing?

“Het ov moet juist goedkoper worden. Als de bus te duur wordt, reizen daar straks minder mensen mee en trekt deze zich verder terug uit onze dorpen. Waardoor er nog minder reizigers zullen zijn. Het is een neerwaartse spiraal. De leefbaarheid van onze provincie staat op het spel.”

Het is toch niet vreemd dat het ov duurder wordt? Er rijden vooral lege of halflege bussen rond.

“Dat is waar, maar de oplossing is niet buslijnen schrappen, zoals nu gebeurt. Namens PvdA en GroenLinks stel ik voor het ov gratis, of in ieder geval bijna gratis te maken. De provincie is er nu jaarlijks 15 miljoen euro aan kwijt, Connexxion ook. Als het Rijk ook geld bijlegt, kunnen we het ov in Zeeland veel goedkoper maken.”

Waarom zou het Rijk dat doen?

“Herinner je je nog die marinierskazerne die ons was beloofd en toch niet kwam? Het kabinet heeft wat goed te maken. Goedkoper openbaar vervoer is niet te veel gevraagd. De provincie zou natuurlijk ook minder geld aan wegen kunnen uitgeven. Wij zijn niet zo van de asfaltgekte.”

