D66 en GroenLinks vinden een ‘polderoplossing’: waterschap wordt een beetje democratischer

D66 en GroenLinks probeerden een wetsvoorstel door het parlement te loodsen waarmee de waterschappen ‘volledig democratisch’ zou worden: de geborgde zetels, voor boeren, natuurorganisaties en bedrijven, zouden dan geheel verdwijnen. In hun oorspronkelijke voorstel moest iedereen die in het algemeen bestuur wil komen, zich verkiesbaar stellen. Maar de politieke steun hiervoor was wankel, zo bleek de afgelopen weken.

Mogelijk al bij de komende Waterschapsverkiezingen

Uiteindelijk vonden deze twee partijen en de ChristenUnie elkaar in een compromis: er blijven in het algemeen bestuur vier gereserveerde zetels bestaan: twee voor boeren, twee voor natuurorganisaties. In de huidige situatie tellen de besturen van de waterschappen nog zeven tot negen geborgde zetels.

Het aangepaste wetsvoorstel kon dinsdag rekenen op brede steun in de Tweede Kamer. De kans is groot dat ook de senaat zal instemmen. Mogelijk geldt de nieuwe situatie al bij de komende Waterschapsverkiezingen van maart volgend jaar.

Tijdens het debat over het wetsvoorstel betoogden D66 en GroenLinks dat de geborgde zetels achterhaald zijn, gezien de grote klimaatvraagstukken waar waterschappen tegenwoordig mee te maken hebben. De ‘geborgde leden’ zouden te veel naar specifieke belangen kijken en te weinig naar het algemene belang. Tegenstanders, zoals VVD en CDA, vinden juist dat gereserveerde zetels nodig zijn vanwege hun kennis en ervaring.

Stap in de goede richting

Laura Bromet van GroenLinks zegt tevreden te zijn met de uiteindelijke ‘polderoplossing'. “Het is een grote stap in de goede richting.” Volgens mede-indiener van de wet, D66’er Tjeerd de Groot, is er straks ‘meer balans binnen de waterschappen'.

ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis is voorstander van “modernisering van het bestuur van onze oudste bestuurslaag”, laat hij weten. Maar alle geborgde zetels afschaffen ging hem te ver. Hij noemt een aangepaste plan ‘een mooi staaltje polderdemocratie’. “De Tweede Kamer laat hiermee zien via een open debat, zonder een uitkomst die vooraf vaststaat, tot degelijke wetgeving te kunnen komen, en dat is fijn te mogen constateren in een tijd waar het er zo vaak anders aan toegaat.”

