D66: een oud-voetballer op de kandidatenlijst, en weinig ministers

D66 gaat de verkiezingen in met een lijst waarop naast lijsttrekker Sigrid Kaag slechts een van de huidige D66-bewindslieden staat. Alleen staatssecretaris Hans Vijlbrief (financiën) keert terug op de lijst, als relatief nieuw gezicht voor de D66-kiezers. Sinds januari is hij verantwoordelijk voor de lastige portefeuille van de belastingen. Bekende D66-bewindslieden als vice-premier Kajsa Ollongren en Wouter Koolmees staan niet op de lijst. Sommige van hen hadden eerder al te kennen gegeven niet in de running te zijn. Nummer twee op de lijst wordt Rob Jetten, de huidige fractievoorzitter.

Lijsttrekker Sigrid Kaag zegt dat D66 ‘een nieuwe generatie de ruimte geeft’. De liberale partij zegt te hebben gekozen voor een ‘divers en inclusief team van ervaren Kamerleden en nieuwe talenten’. Ervaring is echter voorlopig nog het belangrijkste criterium om hoog op de lijst te komen. Zeven van de tien eerste plekken zijn voor zittende Tweede Kamerleden, onder wie woordvoerder onderwijs en integratie Jan Paternotte, op plek vier, en woordvoerder zorg Vera Bergkamp, op plek 5.

Oud-topvoetbalster

Hoogste nieuwkomer op de lijst is de 36-jarige Hanneke van der Werf, fractievoorzitter van D66 in Den Haag. De in de Achterhoek geboren Van der Werf was eerder beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie, gespecialiseerd in medische ethiek. Een andere hoge nieuwkomer is wethouder Jeanet van der Laan uit Lisse. Ze werkte eerder op een middelbare school en is oud-topvoetbalster bij Oranje.

Opvallend is het grote aantal kandidaten met een biculturele afkomst. Volgens D66 gaat ‘kwaliteit hand in hand met diversiteit en inclusiviteit’. Onder de nieuwe namen is de in Suriname geboren luchtvaartdeskundige Raoul Boucke, die als ambtenaar jarenlang namens Nederland in Brussel onderhandelde over duurzame onderwerpen. Hij staat op plek 11.

Met de Antilliaanse consultant Jorien Wuite heeft D66 alsnog een oud-minister op de lijst. Zij was in 2018 enkele maanden minister van onderwijs op Sint-Maarten. Wuite studeerde Public Health Management aan de Erasmus universiteit.

Op plek 13 staat de Groningse wijkverpleegkundige Wieke Paulusma. Op plek 20 brengt D66 Lisa van Ginneken, voorzitter van Transvisie, een belangenorganisatie voor transgenderpersonen. Zij hoopt het eerste transgender Kamerlid te worden.

