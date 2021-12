D66, CDA, ChristenUnie en VVD stemmen in met het coalitieakkoord

Fractievoorzitter Wopke Hoekstra was dinsdagmiddag de eerste die dat bekendmaakte. Volgens de CDA-leider waren daarbij toch nog ‘enkele details’ uit te werken. Inhoudelijk wilde Hoekstra daar niet op in gaan. De veertienkoppige fractie is verder ‘zeer tevreden’ over wat er op tafel ligt.

D66 was een uur later de volgende partij die naar buiten bracht het eens te zijn met het voorstel. Volgens Sigrid Kaag was er een ‘hele positieve ontvangst’ en hebben de D66-Kamerleden ‘vol overtuiging ingestemd’.

Na het CDA en D66 heeft ook de fractie van de ChristenUnie ingestemd met het coalitieakkoord. “We hebben meer dingen binnengehaald dan vier jaar geleden”, zei fractievoorzitter Gert-Jan Segers. Hij neemt nog een paar punten mee terug naar de informateurs.

Ook de fractie van de VVD heeft ingestemd met het coalitieakkoord. Dat maakte plaatsvervangend fractievoorzitter Sophie Hermans dinsdag aan het begin van de avond bekend. Na het besluit klonk er gejuich van de fractieleden. “Het akkoord is door de fractie heel positief ontvangen”, zei Hermans. Ook zij gaat nog enkele punten met de informateurs bespreken. Dat gebeurt woensdagmorgen, daarna zal het akkoord worden gepresenteerd.

Alle vier de betrokken fracties hebben vandaag de tijd genomen om het vijftig pagina’s tellende onderhandelingsakkoord te lezen, erover te vergaderen, en akkoord te gaan. Het CDA was bijeen in het partijkantoor. Ook de andere fracties vergaderen buiten het Tweede Kamergebouw. De VVD zit in het oude Nieuwspoort, D66 in een conferentiecentrum en de ChristenUnie op het ministerie van Landbouw van hun minister Carola Schouten.

