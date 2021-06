D66 bemoeide zich volop met Kaag-documentaire en liet scènes verwijderen

Minister Arie Slob (media) was eind vorig jaar nog stellig: D66 heeft ‘geen betrokkenheid bij of invloed gehad’ op de VPRO-documentaire over Sigrid Kaag, antwoordde hij op Kamervragen van de PVV. Uit mailverkeer tussen de omroep en het team rond de minister, dat het weblog GeenStijl heeft opgevraagd, doemt er heel ander beeld op: het ministerie van buitenlandse zaken én D66 bemoeiden zich intensief met de beelden in de film.

De VPRO zond de documentaire, getiteld Sigrid Kaag van Beiroet tot Binnenhof, begin dit jaar uit. De omroep kondigde het aan als een ‘filmisch portret’ uit de ‘machinekamer van de politiek’. In de Tweede Kamer ontstond irritatie over het moment van uitzenden, zo vlak voor de verkiezingen. Maar Slob verzekerde dat dit een besluit was van de omroep zelf.

Uit de vrijgegeven documenten blijkt nu dat over het moment van uitzenden wel degelijk overleg is geweest met het ministerie. Bovendien drongen ambtenaren en het campagneteam van Kaag op nogal felle wijze aan op aanpassingen in de film.

Een belangrijk punt voor het ministerie en D66 was dat beelden van Kaag in de dienstauto, waarop ze geen gordel draagt, eruit moesten. “Moet worden aangepast, zal anders leiden tot publicitair gedoe", mailde een ambtenaar naar de omroep. D66 vreesde voor een ‘autogordelgate'. Het verwijderen van die scènes bleek overigens technisch te ingewikkeld.

Scène waarin Kaag moties ‘afzeikt’ werd verwijderd

Op een ander punt had het ministerie meer succes: het verzoek om een beeld aan te passen waarop Kaag in Niger wordt ontvangen met volle champagneglazen, werd ingewilligd. Ook een oproep van ambtenaren om een scène waarin de minister moties ‘afzeikt’ en commentaar levert op Kamerleden te vervangen door iets ‘onschuldigers’, vond gehoor bij de VPRO.

Vanuit D66 kwam na het zien van een voorvertoning nog een dringend verzoek om in de documentaire meer te laten zien van ‘haar idealen'. “Nu zit dat er helemaal niet in (...) Die leegheid doet echt geen recht aan haar inhoudelijk gedreven keuze om dit avontuur aan te gaan.”

De VPRO verklaarde dinsdagavond dat ‘de aanpassingen die zijn doorgevoerd op geen enkele manier de inhoud van de film zoals de maker die voor ogen had geschaad’. Kaag zegt dat zij niet zelf heeft aangedrongen op wijzigingen en dat dit ook niet op haar eigen verzoek is gebeurd. Het niet dragen van de autogordel noemt ze een ‘slecht voorbeeld'. “Ik was daar zelf ook ongelukkig over. Ik heb meteen een bedrag overgemaakt aan Veilig Verkeer Nederland.”

Slob heeft ondertussen de omroep om opheldering gevraagd over de invloed die anderen op de documentaire hebben gehad, aangezien de minister eerder verklaarde dat die betrokkenheid er niet was. De PVV wil Slob ter verantwoording roepen in de Kamer.

