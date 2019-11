D66-achterban wil ‘D66-gevoel’ terug

Op de snelweg maximaal 90 kilometer per uur, Rob Jetten zelf lachte het idee eerst nog weg. “We willen nog wel een beetje doorrijden”, vond hij deze week, toen de jongerenafdeling van D66 het voorstel lanceerde. Maar na het partijcongres van zaterdag weet Jetten beter. Zijn leden hadden een ander antwoord van hem verwacht.

Het congres vindt 90 kilometer per uur op de snelweg een uitstekende snelheidsgrens, niet alleen omdat het beter is voor de stikstof, het klimaat en de doorstroming van het verkeer in het algemeen. Maar vooral ook om het een voorstel waarmee D66 zijn eigenzinnige, radicale gezicht weer laat zien.

Een winterslaap qua ideeën

Een meerderheid van de leden gaf via een motie de D66-fractie en -ministers een stevige waarschuwing af. De motie was ingediend door de jongerenafdeling van de partij, die vindt dat ‘elitepartij’ D66 in een ‘winterslaap’ verkeert, qua ideeën. “Waar is de passie voor onze idealen, waar zijn de vurige discussies wanneer deze geschonden worden”, verwoordde jongerenvoorzitter Annabel Broers de onvrede die bij veel leden leeft, sinds D66 regeert.

Ook fractievoorzitter Rob Jetten vindt dat D66 te weinig verrassend is, maar wijst daarbij vooral naar de eigen ministers. Die moeten minder afwachtend zijn, net als het hele kabinet Rutte-III, is zijn kritiek. “Laat daadkracht niet aankomen op uitspraken van de rechter. Laat je oren niet hangen naar de luidste toeter op het Malieveld”, hekelde Jetten, die daarvoor van de zaal een luid applaus kreeg op het najaarscongres in Breda. Hij wil meer geld voor wetenschap en innovatie, elektrische vliegtuigen, een gekozen burgemeester, een humaan migratiebeleid en een record aantal nieuwe woningen.

Eigen koers

Na twee jaar regeren is Jetten tevreden over wat de partij heeft bereikt. “Toen we begonnen heb ik me afgevraagd wat we in vredesnaam in deze coalitie te zoeken hadden. Dat is nu wel anders. We hebben onze rol gezocht én gevonden”, met onder andere een Klimaatakkoord en pensioenakkoord.

Volgens Jetten valt het ook wel mee met de onvrede onder de achterban. “Van alle coalitiepartijen waarderen onze kiezers de resultaten van dit kabinet het meest.” Hij wees er nog eens op dat de fractie tegenover het kabinet een eigen koers vaart, en ook met oppositiepartijen optrekt, los van een regeerakkoord. “Wij laten ons niet de wet voorschrijven”, zei Jetten, verwijzend naar de ergernis die de D66-proefbalonnetjes soms geven bij coalitiepartners VVD, CDA en ChristenUnie.

Ondertussen heeft de D66-fractie de handen vol aan kritiek van leden op het onderwijsbeleid van de eigen D66-minister Van Engelshoven voor de universiteiten, en het uitblijven van structureel geld voor de lerarensalarissen. Leden zijn ‘het D66-gevoel kwijt’, klaagden ze. Kamerlid Paul van Meenen legde nog eens uit dat D66 strijdt voor structureel geld, samen met GroenLinks en de SGP. Maar dat zal pas lukken in een volgend kabinet.

Socialer en radicaler

Bij D66 is minder discussie over de koers dan bij bijvoorbeeld het CDA en VVD, die beide op zoek zijn naar een nieuw verhaal. De richting is bij D66 al duidelijk: de partij wil socialer en radicaler worden. Fractievoorzitter Rob Jetten heeft die lijn dit voorjaar ingezet met zijn Kerdijklezing over ‘radicale kansengelijkheid’.

Het ongeduld bij de leden zit elders: wat zijn de concrete, nieuwe ideeën van D66 die daar bijhoren? Hoe houdt D66 in de coalitie met VVD, CDA en ChristenUnie genoeg kleur op de wangen?

Bij de sessie voor een nieuw verkiezingsprogramma voor 2021 kwamen leden vast met eigen voorstellen: Een basisinkomen, een ‘negatieve inkomensbelasting’, radicalere plannen voor klimaat, noteerden ze. En, onvermijdelijk: structureel meer geld voor onderwijs.

