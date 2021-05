Cultuur zit zoals altijd op de achterste rij

Deze dinsdagavond zouden Mark Rutte en Hugo de Jonge hun zoveelste persconferentie geven, waarin de coronaminister de nieuwe versoepelingen vast had willen bejubelen als een mijlpaal om even op te gaan zitten om van het uitzicht te kunnen genieten. Helaas voor De Jonge bestaat er wel een ranglijst voor het vaccinatietempo en niet voor het gebruik van metaforen.

Die versoepelingen gaan dus niet door, de persconferentie is met een week uitgesteld. Om een andere populaire uitspraak van de minister aan te halen: wij zijn onderhand wel klaar met het virus, maar het virus is nog lang niet klaar met ons.

Het kabinet heeft het afgelopen jaar een doolhof aan routekaarten en stappenplannen aangelegd waarin de burger gegarandeerd verdwaalt. Wat wel duidelijk is: ook het nieuwste schema met voorgespiegelde verruimingen kan de prullenbak in.

Geen garantie voor acute zorg

Volgende week zou binnensporten beperkt mogelijk worden, net als bezoek aan dierentuinen en pretparken. Maar de besmettings- en opnamecijfers zijn onverminderd somber. Ziekenhuizen kampen nog steeds met te drukke ic’s. Operaties worden uitgesteld om plaats te maken voor coronapatiënten. Mensen met slokdarmkanker moeten maar afwachten wanneer ze aan de beurt zijn. Zelfs acute zorg kan niet meer worden gegarandeerd, zegt een intensivist van het UMCG in Groningen.

Het is al vele maanden crisis in de ziekenhuizen. Dat hield het kabinet twee weken geleden niet tegen om de eerste horde van het stappenplan te nemen: het intrekken van de avondklok, de heropening van de terrassen en het toestaan van winkelen zonder afspraak. Rutte en De Jonge negeerden hiermee het dringende advies van het OMT om vooral nog even te wachten met deze versoepelingen.

Klem tussen twee werelden

Het kabinet zit klem tussen twee werelden. In de ene liggen de ziekenhuizen vol patiënten en bezwijkt het zorgpersoneel onder de werkdruk. In de andere zijn de burgers de coronaregels helemaal zat, drommen ze samen in parken en vieren ze feest zoals vanouds. De kunst is om de een iets te geven zonder de ander te hinderen. Een balanceeract, noemt Rutte het.

De stand van zaken is nu dat de winkelgebieden weer vollopen, met lange rijen voor de deuren van de winkels van Action en Primark tot gevolg. Op kosten van de overheid worden er ‘fieldlabs’ opgetuigd zodat mensen hun geld weer kunnen uitgeven in casino’s en andere gokhallen.

Ondertussen hebben veel middelbare scholieren nog steeds het grootste gedeelte van de week thuisonderwijs. Studenten zien de collegezalen niet of nauwelijks. Musea en theaters, waar mensen met het grootste gemak voldoende afstand kunnen bewaren, zijn nog altijd gesloten. Bibliotheken, met hun belangrijke functie in de wijken, moeten het al maanden doen met een loket voor ophalen en afgeven van boeken.

Natuurlijk is de kans dat je in een bibliotheek, theater of museum besmet raakt niet groter dan in een kledingzaak of Zweeds warenhuis. Het is niet verrassend, maar wel pijnlijk om eens te meer te moeten constateren dat de economische sector, gezegend met een luidruchtige lobby, voorrang krijgt.

De geschiedenis leert dat politici in de schouwburg altijd eerste rang zitten, maar op het Binnenhof zit cultuur op de achterste rij. Zo was het, zo blijft het.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.