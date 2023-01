CU’ers trots en tevreden: geen CDA-taferelen bij leiderswissel

Hoe kies je een nieuwe partijleider? Zo geruisloos mogelijk, klinkt het tevreden bij de ChristenUnie. Na het afscheid van Gert-Jan Segers als fractievoorzitter, hij vertrekt ook als Kamerlid, werd vorige week direct Mirjam Bikker aangewezen als opvolger – zonder lijsttrekkersstrijd, verhitte debatten of meerdere stemrondes. Slechts vijf partijleden bepaalden wie de troonopvolger zou worden: de vijf Tweede Kamerleden, inclusief Bikker zélf.

Maar over dat gebrek aan interne partijdemocratie hoor je de CU-achterban niet klagen, bleek donderdag op een ledenbijeenkomst in Amersfoort. Integendeel, ze moeten er niet aan dénken. “Je ziet hoe dat gaat bij andere partijen”, zegt Else Pols, een van de ruim 150 aanwezigen. “Het wordt snel een soort strijd, inclusief verliezers. Dan worden er nare dingen over elkaar gezegd en geschreven … Nee, dat past helemaal niet bij onze partij.”

Het horrorscenario, fluisteren CU’ers, is de strijd om het leiderschap die het CDA in de zomer van 2020 organiseerde. Onder meer minister Hugo de Jonge, toenmalig staatssecretaris Mona Keijzer en Kamerlid Pieter Omtzigt meldden zich. Maar het ‘christendemocratische feestje’ ontaardde in chaos en verwarring, waarbij alle kandidaten zo beschadigd raakten, dat uiteindelijk vicepremier Wopke Hoekstra het stokje moest overnemen.

Ook bij PvdA, VVD en GroenLinks liepen interne verkiezingen in het verleden dikwijls moeizaam. Reden te meer om dankbaar te zijn voor de leiderschapswissel bij de CU, vinden de Edese raadsleden Arie Barendrecht en Niek van den Brink. “Het is bij ons heel mooi en rustig gegaan. Dat is typisch CU. Wij hebben heel veel vertrouwen in Mirjam.”

Eindelijk een vrouw

Het vertrouwen in Bikker als fractievoorzitter lijkt deze dagen torenhoog bij de kleinste coalitiepartij. CU’ers noemen haar authentiek, vinden dat ze scherp debatteert en denken dat ze zich door haar ervaring niet zomaar uit het veld zal laten slaan. Frits Langeraer, bijna tachtig, is daarnaast ‘blij dat het eindelijk een vrouw is’ die de CU leidt. “We hebben een hele tijd gehad dat mannen de politiek bepaalden. Maar vrouwen hebben toch een andere emotie.”

Langeraer heeft Bikker meermaals ontmoet: bij de vorige verkiezingen had hij zich aangemeld als chauffeur voor Kamerkandidaten die in het land moesten spreken. In de auto, zegt hij, kwam Bikker over als “heel bescheiden, eenvoudig, maar met kennis van zaken. Ik stond er versteld van hoe helder en doordacht zij haar mening onder woorden kon brengen”.

Die complimentenregen voelt als ‘een warm bad’, zegt Bikker zelf. Toch benadrukt ze dat het ‘geen groot verlangen’ was om fractievoorzitter te worden. Het is ook geen vanzelfsprekendheid dat ze lijsttrekker wordt bij de volgende verkiezingen – in 2025, of eerder als het kabinet valt. “Er is een beroep op mij gedaan en ik ben ingestapt. Vervolgens zal ik verder ontdekken wat goed is. Hoe het thuis met ons gaat, maar ook wat het goede is voor de partij. En uiteindelijk … ja, dat zullen we dan wel zien.”

Staande ovatie voor Segers

De bijeenkomst in Amersfoort is de tweede van drie avonden waarop CU-leden kunnen kennismaken met Bikker, en tegelijk afscheid kunnen nemen van Segers. De politicus die de partij ruim zeven jaar leidde, krijgt een staande ovatie, de hele avond staan mensen in de rij om hem te bedanken. Ook de een-op-eengesprekken die Bikker voert, gaan door tot lang nadat de avond officieel is afgelopen. Leden willen weten wat gaat de nieuwe fractievoorzitter doen voor het klimaat, asielbeleid, armoede, de zorg, werkdruk.

Niet alleen de CU’ers, ook coalitiepartijen vragen zich af of Bikkers leiderschap gepaard zal gaan met koerswijzigingen. Het verstandshuwelijk van VVD, D66, CDA en CU hobbelt sinds het aantreden van crisis naar crisis, waarbij zeker op het gebied van stikstof en asiel de inhoudelijke verschillen groot zijn. Dat de vier fractievoorzitters toch altijd tot compromissen kwamen, lag volgens betrokkenen vooral aan het onderlinge vertrouwen. Of dat ook in de nieuwe samenstelling lukt, moet de komende tijd blijken.

Beluister ook onze podcast Haags Halfuurtje, waarin redacteur Auke van Eijsden bespreekt wat de wisseling van de wacht betekent voor de ChristenUnie

Lees ook:

Verrassing: ineens is de helft van de fractievoorzitters vrouw

Er waren tijden in politiek Den Haag dat een vrouwelijke politicus kon opvallen door alleen maar aanwezig te zijn op een podium. Lang geleden? Welnee.