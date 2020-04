Crisis in Denk nadert climax: leden willen een eigen vergadering houden om Öztürk af te zetten

De crisis in Denk brak enkele weken geleden uit, toen bekend werd dat politiek leider Tunahan Kuzu was afgetreden vanwege een buitenechtelijke affaire. Hij zou na het beëindigen van deze relatie in 2018 mogelijk ‘grensoverschrijdend gedrag’ hebben vertoond.

Op de achtergrond speelt een machtsstrijd tussen de beide oprichters van Denk, oud-PvdA’ers Kuzu en Öztürk. Naast Kamerlid is Öztürk ook partijvoorzitter. Hij zou de oude affaire van Kuzu ingezet hebben om hem te dwingen zijn politiek leiderschap neer te leggen. Het derde Kamerlid van Denk, Farid Azarkan, nam het fractievoorzitterschap in de Tweede Kamer over.

Wachten tot de ledenvergadering

Uit alle hoeken van de partij, ook door Azarkan, is de afgelopen dagen aangedrongen op het aftreden van het partijbestuur. Maar Öztürk wil wachten tot de ledenvergadering die op 6 juni op de agenda staat. Alleen de leden kunnen stemmen over het aftreden van het bestuur, is zijn opstelling. Maar op de agenda die nu bekend is, staat het functioneren van het bestuur niet vermeld.

Als tien procent van de leden een eigen vergadering wil organiseren, dan kan dat volgens het statuut, zegt Mourad Taimounti, fractievoorzitter in Amsterdam. Denk heeft landelijk bijna 4000 leden, Amsterdam rond de 500. Hij laat nu met medeweten van andere lokale afdelingen juristen uitzoeken hoe het zit. De beperkingen rond het coronavirus maken een vervroegde vergadering lastig, maar niet onmogelijk, denkt hij.

Taimounti is een van de weinige lokale Denk-politici die zich laat citeren. “Ik heb het hart op de tong. We hebben alles geprobeerd, maar deze man, kapiteintje Öztürk, luistert niet. Hij zet onze toekomst op het spel en alles wat we bereikt hebben.”

Aanblijven zou ‘gewettigd’ zijn

Öztürk voelt zich daarentegen gesteund door de Utrechtse hoogleraar Tom Zwart (crosscultureel recht) die door Öztürk is gevraagd de crisis te onderzoeken en te bemiddelen. Zwart kent de partij al jaren goed, en de leden vertrouwen hem. Volgens Zwart is het ‘gewettigd’ dat het bestuur aanblijft tot 6 juni, maar moet er wel een interimbestuur komen om andere kerntaken over te nemen.

De meeste lokale afdelingen pruimen deze oplossing niet, zo blijkt uit een rondgang van Trouw. Er is onbegrip over de voorlopige conclusies van Zwart, die in het paasweekend tientallen partijleden telefonisch sprak. Maandag bracht Öztürk die conclusies naar buiten, terwijl de afdelingen nog nauwelijks van het onderzoek afwisten. Ook Azarkan kende de onderzoeksopdracht niet, zei hij deze week bij Jinek. Azarkan en ook Kuzu zouden niets voelen voor bemiddeling door Zwart.

Volgens de hoogleraar ‘wordt er nog gepraat met de hoofdrolspelers’. “Meer kan ik er nu niet over zeggen.”

Fractievoorzitter Azarkan vraagt DENK-bestuur terug te treden

Fractievoorzitter Farid Azarkan roept het partijbestuur, onder leiding van Selçuk Öztürk, op terug te treden.