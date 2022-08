CPB: Koopkracht daalt, armoede groeit

De koopkracht van burgers gaat dit jaar hard achteruit, met 6,8 procent. Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) becijferd. De economische groei valt terug, nadat deze aanvankelijk goed overeind was gebleven tijdens de coronacrisis. De groei zal dit jaar nog 4,6 procent zijn, maar in 2023 zakt deze naar 1,1 procent. De inflatie is enorm: het CPB verwacht voor dit jaar liefst 9,9 procent.

Het zijn de somberste cijfers in decennia en ze zijn van groot belang zijn voor het kabinet. Rutte IV sleutelt deze weken aan de begroting van komend jaar en staat onder grote druk van de Tweede Kamer en de samenleving om de gestegen prijzen (boodschappen, energierekening) te compenseren. Het kabinet staat voor afwegingen wie er recht heeft op geld, en op welke manier.

Het CPB presenteert deze vrijdag voorlopige economische cijfers (de ramingen), die de basis vormen voor het kabinetsbeleid. Het Centraal Planbureau denkt dat de inflatie komend jaar weer gaat zakken, maar alleen als de energiecrisis ‘niet verder escaleert'. Vooralsnog heeft de oorlog in Oekraïne grote gevolgen voor de economische ontwikkeling en de portemonnee van burgers.

Niet iedereen even hard geraakt

De koopkracht daalt met 6,8 procent, maar dat geldt niet voor iedereen, schrijft het CPB. De minima hebben recht op een energietoeslag van 1300 euro. Het probleem is dat deze toeslag niet alle kwetsbare gezinnen bereikt. Vooral mensen die net meer dan 120 procent van het minimumloon vallen en geen recht hebben op die 1300 euro, dreigen nu tussen wal en schip te vallen. Een ander gevaar waar het CPB op wijst is dat de die toelage eenmalig is, waardoor voor minima in 2023 groot koopkrachtverlies dreigt.

De inflatie kan volgend jaar dus weer terugzakken, maar het is zeer onzeker hoe dit zich zal ontwikkelen. Het CPB wijst op ‘inflatie-ongelijkheid': hoe lager het inkomen, des te hoger is gemiddeld de ervaren inflatie.

Het CPB brengt voor het eerst een raming van de ontwikkeling van de armoede. Door de hoge inflatie stijgt het aandeel personen in armoede tot 7,6 procent in 2023. Het gaat om mensen die een inkomen hebben onder de armoedegrens. Voor kinderen is het zelfs 9,5 procent. Het CPB schrijft ook: ‘Net als voor de koopkrachtcijfers geldt dat deze cijfers de werkelijke problematiek nog onderschatten, omdat het budgetaandeel van energie in de basisbehoeften relatief groot is, en de prijsstijgingen rond de armoedegrens dus harder aankomen. Wanneer we hiervoor corrigeren, stijgt de armoede tot 8,1 procent en 9,8 procent van de kinderen’.

