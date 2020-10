Coronadebat: felle discussie tussen Wilders en de rest over etniciteit coronapatiënten

Lodewijk Asscher van de PvdA benoemt in zijn debatbijdrage de ‘olifant’ in de kamer/Kamer. “Deze crisis gaat ook over leiderschap, en over gebrekkig leiderschap”, zo zei hij, met een blik naar premier Rutte die in vak K zit. Volgens Asscher zijn er leiders die ontkennen en negeren, zoals Donald Trump. Leiders die sterk, eerlijk en empathisch zijn, zoals Jacinda Adern, de premier van Nieuw-Zeeland. “En leiders die weifelend, nonchalant opereren en de verantwoordelijkheid afschuiven. Bijvoorbeeld vier standpunten uitdragen over mondkapjes in een korte periode.” Asscher: “Gedrag van mensen is een spiegel van de houding van de leiders.”

De PvdA-leider trekt de conclusie dat het kabinetsbeleid “te laat en te licht” is geweest. De tweede golf is niet voorkomen, de gewone zorg lijdt onder de coronazorg, het testbeleid en bron- en contactonderzoek is niet op orde. Asscher volgt liever de strategie die het Red Team, een groep experts die het kabinet (on)gevraagd van advies dient. “We moeten het virus helemaal terugdringen, in plaats van onder controle houden.” Lilian Marijnissen van de SP trekt dezelfde conclusie. “Het gaat goed mis. De strategie van ‘maximaal controleren van het virus’ is mislukt.”

Meerdere Kamerleden, ook van de coalitie, roepen het kabinet op bedrijven, sportverenigingen en cultuurinstellingen te blijven steunen. CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma: “We moeten dit gericht doen, om te voorkomen dat de bedragen de komende maanden tot astronomische hoogten oplopen.”

Het debat in de Tweede Kamer over de nieuwe coronamaatregelen begint woensdagmiddag met een felle discussie tussen Geert Wilders en andere Kamerleden. De PVV-leider had eerder het volgende getweet:

Dus behandelingen en operaties van Henk en Ingrid met kanker, hartfalen of andere ziektes worden weer uitgesteld omdat de IC’s vooral bezet worden door Mohammed en Fatima die onze taal niet spreken en lak hebben aan de regels? Zijn dat de feiten @MinPres Rutte?#corona — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 11 oktober 2020

Een groot deel van de Kamer stoort zich enorm aan de suggestie die Wilders volgens hen wekte, alsof Nederlanders van niet-westerse afkomst anderen op de ic’s verdringen. In het debat maakte Wilders er ook een groot punt van dat Turkse en Marokkaanse Nederlanders zich minder goed aan de regels houden dan de rest van de bevolking.

Marijnissen haalt daarop hard uit: “U bent zelf het grootste probleem omdat u de regels niet volgt”. Jesse Klaver van GroenLinks valt haar bij: “Dit is weer zo’n hondenfluitje van meneer Wilders. Iedereen moet zich aan de coronaregels houden en u kiest ervoor om een groep eruit te lichten.” VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff noemt de tweet een ‘beetje raar’. “Winst is in ieder geval dat Wilders het voor de verandering een keer eens is met de premier, dat iedereen zich aan de regels moet houden.” Asscher gooit nog een paar cijfers op tafel, dat één op de drie PVV-kiezers zich niet of niet goed aan de regels zou houden.

Overige zorg in de verdrukking

De Kamer zal woensdag nog tot diep in de avond debatteren over de gedeeltelijke lockdown die het kabinet dinsdagavond aankondigde. Groot punt is ook de toestand in de zorg, waar het toenemend aantal coronapatiënten de overige zorg dreigt te verdringen, iets waar ook Wilders en Marijnissen in hun bijdrage hard over vallen.

Ook zouden net als in het voorjaar opnieuw veel mensen zich niet melden met andere klachten, waaronder psychische, bij hun huisarts. Kamerleden werden hierover in de ochtend bijgepraat door zorgdeskundigen en Jaap van Dissel van het RIVM.

