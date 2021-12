Coronacrisis hangt als een schaduw over nieuw kabinet

Misschien wordt het wel een historische bordesfoto van het nieuwe kabinet, met anderhalve meter tussen de bewindspersonen. Het coronavirus hangt als een schaduw over het vierde kabinet van premier Mark Rutte, waarvan deze week eindelijk het regeerakkoord het licht ziet.

Maandag zitten de hoofdonderhandelaars naar verwachting voor het laatst bij elkaar. Een dag later zullen Rutte en minister Hugo de Jonge aankondigen dat de huidige coronabeperkingen van kracht blijven, zo lekte deze zondag uit na de besprekingen in het Catshuis. Dat betekent een kerst met avondlockdown, geen diners in restaurants en maximaal vier gasten aan de kerstdis. Het kabinet zal dinsdag pas definitief beslissen, er is nog een kleine kans dat de scholen een week eerder sluiten voor de kerstvakantie.

Het Outbreak Management Team houdt zorgen over de oprukkende omikron-variant van het virus. Het adviseerde daarom zaterdag niet te versoepelen, maar acht nieuwe beperkingen voorlopig niet nodig. Het zevendaags gemiddelde van het aantal besmettingen daalt gestaag, terwijl het aantal patiënten dat in het ziekenhuis of op de ic belandt nog licht stijgt. Het RIVM registreerde afgelopen etmaal 16.671 positieve coronatestuitslagen, voor de vijfde dag op rij onder de 20.000. Op de ic’s liggen ruim 640 coronapatiënten.

Symbolische samenloop

De samenloop van de laatste eindjes van de formatie en de zoveelste persconferentie van Rutte en De Jonge is symbolisch. De coronacrisis en het politiek leiderschap van de premier zijn de afgelopen twee jaren onlosmakelijk verbonden. De VVD werd afgelopen maart opnieuw de grootste partij met 34 zetels, een winst van 1 zetel die Rutte vooral behaalde dankzij de manier waarop het kabinet de coronacrisis bestreed (en ondanks de toeslagenaffaire). Driekwart jaar later – nu Ruttes vierde kabinet nakende is – staan coalitiepartijen VVD, D66 en CDA virtueel op fors zetelverlies en is het vertrouwen van de Nederlanders in het coronabeleid lager dan ooit.

In onderzoek van onder meer I&O Research geven sommige kiezers aan dat zij eerst op de VVD stemden vanwege ‘corona’, maar nu onderwerpen als klimaat, de toekomst van de zorg of Europa belangrijker vinden en daarom niet bij de VVD uitkomen. Anderen verwijten Rutte zwabberend coronabeleid of zien het ‘elan’ dat de demissionair premier beloofde eerder bij andere partijen ter rechter- en linkerzijde.

Protesten

Zorgwekkend is de groei van gewelddadige protesten tegen de corona-maatregelen. Na signalen van rellen was er zondag extra beveiliging nodig bij onder meer het Mediapark in Hilversum, de gebouwen van de Tweede Kamer en het Catshuis waar een deel van het kabinet bijeen was. Volgens de politie gaat het om groepen die zichzelf Defend noemen, en die later op de dag uiteindelijk naar IJmuiden trokken.

De Tweede Kamer moet in deze laatste week voor het kerstreces zowel over het coronabeleid als het regeerakkoord debatteren. De coalitie presenteert haar plannen voor het nieuwe kabinet hoogstwaarschijnlijk woensdag, als de fracties van de coalitiepartijen ermee ingestemd hebben.

Ondertussen is de zoektocht naar nieuwe bewindspersonen en de verdeling van de ministeries in volle gang, evenals de geruchtenmachine. D66-leider Sigrid Kaag zou toch willen terugkeren naar Buitenlandse Zaken. D66 zou als tweede partij ook een minister op financiën krijgen. Een waarschijnlijke kandidaat is de huidige D66-staatssecretaris Hans Vijlbrief. Het CDA zou het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport moeten afstaan. Voor Hugo de Jonge – die graag door wil – moet dus een ander ministerie gezocht worden. Hij kan dan van een afstandje toekijken hoe straks in januari een nieuwe collega met Rutte de volgende corona-persconferentie geeft.

Lees ook:

Dezelfde fracties, maar een fris elan? Dit staat kabinet-Rutte IV te wachten

Begin 2022 staan ze op het bordes, de ministers (helft man, helft vrouw) van het vierde kabinet onder leiding van premier Mark Rutte. Onder welk gesternte zullen zij hun werk moeten doen?