Controle op miljardenuitgaven in de coronacrisis schoot ernstig tekort; overheid zette parlement buitenspel

Meermalen stonden de Tweede Kamer en de Eerste Kamer voor een voldongen feit als het kabinet grote uitgaven deed. Daarmee schond het kabinet het budgetrecht van het parlement, een grondwettelijk recht van gekozen volksvertegenwoordigers om mee te beslissen en mee te praten over de rijksuitgaven. Want het gaat om geld dat van iedereen is, publiek geld. Daarmee is “de hoeksteen van ons democratisch bestel in het geding”, aldus de Rekenkamer.

Vooral het ministerie van VWS van coronaminister Hugo de Jonge liet dusdanig grote steken vallen, dat de Algemene Rekenkamer officieel bezwaar heeft gemaakt. Dat is inmiddels opgeheven, maar er zijn nog steeds ‘ernstige onvolkomenheden’.

In het verantwoordingsonderzoek over de begroting van het rijk in 2020 constateert de Algemene Rekenkamer dat bij 2,48 procent van de rijksuitgaven die zijn toegezegd voor de toekomst (verplichtingen) de rechtmatigheid niet vaststaat. Dat betekent dat de regels niet goed zijn gevolgd. Zo’n foutenmarge is sinds de financiële crisis van 2008 niet meer voorgekomen, toen de overheid met vele miljarden de banken en de economie overeind moest houden.

De aantallen aangeschafte coronatesten op facturen kloppen niet

Het gaat om een bedrag van 9,1 miljard aan verplichtingen waarvan twee derde samenhing met de bestrijding van het virus. Van de uitgaven die al gedaan zijn verliep 4,3 miljard (1,52 procent) niet volgens de regels. De helft daarvan betrof uitgaven voor de coronacrisis. Dan ging het bijvoorbeeld om steunregelingen voor bedrijven of voor de economie op Aruba, Curaçao en St. Maarten. Van de coronasteun ging ongeveer 22 miljard euro naar bedrijven, wat grotendeels is uitgegeven door het ministerie van Sociale Zaken.

Maar ook in andere kwesties verzuimde het kabinet het parlement vooraf te informeren, zoals het plotselinge besluit eind 2020 om gedupeerden in het toeslagenschandaal 30.000 euro te geven. De Algemene Rekenkamer keurt de rijksbegroting van 2020 wel goed, maar plaatst er kritische kanttekeningen bij.

Het ministerie van VWS gaf 5 miljard extra uit tijdens de coronacrisis, maar had grote moeite deze uitgaven goed te administreren, vanwege “structurele zwakheden in de bedrijfsvoering”. Zo ontbreken er bijvoorbeeld ontvangstbewijzen voor leveranties van beademingsapparatuur of kloppen de aantallen aangeschafte coronatesten op facturen niet.

