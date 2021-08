Conflict in Bij1 duurt voort: Quinsy Gario in beroep tegen schorsing

Quinsy Gario gaat in beroep tegen zijn royement bij Bij1. Hij noemt de aantijgingen op basis waarvan zijn lidmaatschap werd ingetrokken ‘ongefundeerd’. Volgens hem wordt nergens onderbouwd hoe en waarom hij gevoelens van ‘onveiligheid’ veroorzaakte binnen de partij.

Met de reactie van Gario, die tot dusver op de vlakte bleef over zijn schorsing, sleept de onenigheid binnen de jonge partij zich voort. Medestanders van Gario laten zich horen op sociale media, omdat zij vinden dat het partijbestuur vooringenomen gehandeld heeft. Op korte termijn moet een nieuwe algemene ledenvergadering stemmen over een definitief royement van Gario.

Signaalonderzoek kan onmogelijk als basis kan dienen voor zijn schorsing

In een bezwaarschrift, in handen van Trouw, schrijft Gario dat het ‘signaalonderzoek’ van advocatenkantoor Van Overbeek De Meyer onmogelijk als basis kan dienen voor zijn schorsing. De dochteronderneming van het bureau die het conflict onderzocht, de Landelijke Klachtencommissie, schrijft op de website dat zo’n signaalonderzoek ‘geen onderzoek (...) gericht op waarheidsvinding en harde feiten’ is. Gario: “Het signaalonderzoek bevat simpelweg geen feiten over mijn gedrag of uitingen”.

Kunstenaar en antiracisme-activist Gario, de nummer twee op de kandidatenlijst bij de Kamerverkiezingen, werd eind vorige maand geschorst als Bij1-lid, op basis van het signaalonderzoek. Het onderzoeksbureau sprak met verschillende partijleden die zich ‘onveilig’ zeiden te voelen door Gario. Ook Gario kreeg een uitnodiging, waarin niet stond dat de klachten over hem gingen. Hij dacht dat hij zou spreken over klachten die hij had ingediend over pestgedrag dat hijzelf ervoer. Zo zou partijleider Sylvana Simons een ‘anti-Quinsyhouding’ hebben.

Gario wenste niet te praten op basis van anonimiteit

Gario wenste zijn gesprek niet onder geheimhouding te doen, waarna het bureau de afspraak afzegde. Geheimhouding was volgens de onderzoekers nodig, omdat persoonlijke informatie aan bod zou komen. Ook later wenste Gario niet te praten op basis van anonimiteit. Wel diende hij een schriftelijke toelichting in. Omdat hij niet gehoord is, vindt Gario dat er geen wederhoor plaatsvond.

Wel heeft hij vorige week een gesprek gehad met het partijbestuur. Daarin kwamen verschillende anonieme klachten uit het onderzoek aan bod. Zo zou Gario zijn ‘zin doordrijven en manipuleren: Wanneer Quinsy zijn zin niet krijgt stapt hij uit de communicatie en zijn reacties worden ingegeven door emoties’. Ook zou hij ‘groepsdruk creëren’, ‘stoken’, ‘persoonlijk gevoel laten prevaleren boven partijbelang’ en ‘disrespectvol communiceren’.

Grondbeginselen zijn er nog niet

Gario schrijft dat het vooral om subjectieve klachten en gevoelens gaat: “Wie heb ik ‘voor het blok gezet’ en hoe dan, en wanneer? Hoezo laat ik mijn ‘persoonlijk gevoel prevaleren’ en waar leidt diegene dat dan uit af?”

Tot slot schrijft hij dat het onjuist is dat hij in strijd handelde met ‘de grondbeginselen’ van de partij. Hij wijst erop dat socioloog Willem Schinkel en antropoloog Gloria Wekker die grondbeginselen nog aan het schrijven zijn. “Geen enkele uiting of idee van welk lid dan ook kan in strijd zijn met de grondbeginselen van Bij1, omdat die er nog niet zijn.”

Sylvana Simons haalde ‘Paard van Troje’ binnen

Onlangs besprak Bij1 op een ledenvergadering al het royement van Gario. Daar bleek de verhouding tussen de nummer één en twee volkomen verzuurd. Sylvana Simons zei daar dat zij al bij het toetreden van Gario gewaarschuwd was dat ze een ‘Paard van Troje’ binnenhaalde, en dat Gario zich binnen de partij ‘onaantastbaar’ waande.

Het partijbestuur wenst nog niet te reageren op het bezwaarschrift. Onlangs kwam Bij1 met een lang feitenrelaas over de kwestie, vanwege onrust onder de leden. Daarin beloofde Bij1 ook om te gaan werken ‘met externe hulp, aan het gezond inrichten van onze partij. We zien dat we op dit vlak nog veel te leren hebben’.

