Compensatie voor 90.000 toeslagenkinderen. ‘Maar de overheid moet toegeven dat ze de wet overtrad’

Staatssecretaris Aukje de Vries hoopt zo snel mogelijk met deze kindregeling van start te kunnen. “Want zij hebben al zoveel naars meegemaakt, de kinderen wachten al zo lang, dat we hier prioriteit aan geven”, zei ze dinsdag in de Kamer.

De Tweede Kamer had liever maatwerk gezien per gedupeerd kind, maar dat is volgens De Vries niet mogelijk vanwege “snelheid en uitvoerbaarheid” van de kindregeling. Ex-partners moeten tot volgend voorjaar wachten op hun compensatieregeling.

Ingewikkeld wetsvoorstel

Om vanaf november daadwerkelijk te kunnen uitkeren, moet de wet Hersteloperatie Toeslagen in oktober door de kamer worden aangenomen. In deze wet is de kindregeling verwerkt en alle andere compensatieregelingen die de overheid voor de toeslagenouders sinds december 2019 heeft uitgedacht. Daarmee is een bedrag van vijf miljard euro gemoeid.

De Kamer voelt zich echter ongemakkelijk bij het wetsvoorstel, dat erg ingewikkeld is geworden voor ouders. “Is de menselijke maat er nog wel?”, vroegen CDA en GroenLinks. De hersteloperatie loopt veel te moeizaam en traag, vindt de Kamer.

De oppositie stoort zich zeer aan de verzachtende term ‘vooringenomenheid’ die het kabinet als reden noemt voor deze hersteloperatie. Denk-Kamerlid Azarkan en PvdA’er Arib vinden dat de staatssecretaris zo helemaal geen recht doet aan wat er met de ouders is gebeurd. Azarkan: “Het is onderdeel van erkenning en heling voor de ouders als de overheid ook toegeeft dat ze zelf onrechtmatig handelde.”

‘Je trekt geen vijf miljard uit als er geen wetten zijn overtreden’

In het wetsvoorstel staat nu letterlijk dat er compensatie wordt gegeven omdat bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag tot oktober 2019 “sprake is geweest van institutionele vooringenomenheid” van de Belastingdienst en Toeslagen. Ook is een ouder een gedupeerde als de uitvoering van het recht op kinderopvangtoeslag heeft geleid “tot onbillijkheden van overwegende aard die voortkomen uit de hardheid van de toepassing van het systeem”. De staatssecretaris weigerde deze tekst te wijzigen. “De term vooringenomenheid is zo door de commissie-Donner geformuleerd”, zei staatssecretaris De Vries.

Pieter Omtzigt vindt dat argument ‘kolder’. Hij wil samen met de SP de wettekst proberen te wijzigen: ouders krijgen compensatie omdat “de overheid zelf jarenlang dertien wetten heeft overtreden”, aldus het Kamerlid. “Want je trekt echt geen 5 miljard aan compensatie voor toeslagenouders uit bij vooringenomenheid. Dat doe je omdat de overheid zelf de wetten overtrad.”

Lees ook:

De Nationale Ombudsman roept het kabinet op toeslagenouders sneller te helpen

De hersteloperatie toeslagenaffaire verloopt zo traag dat ouders volledig het vertrouwen verliezen in een goede afloop, stelt Ombudsman Reinier van Zutphen.