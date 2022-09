Commissie van juristen en wetenschappers noemt asieldeal in strijd met de wet

Het kabinetsplan om vluchtelingen langer te laten wachten op gezinshereniging om zo lucht te creëren in de asielopvang is in strijd met de wet. Ook de plannen om alle asielprocedures te verlengen en asielzoekers weer over te dragen aan Griekenland zijn juridisch niet in orde.

Dat schrijft de Commissie- Meijers, een onafhankelijke groep wetenschappers en juristen die adviseert over Europees, migratie- en vluchtelingenrecht, in een reactie op de asieldeal van het kabinet. Die afspraken moeten voorlopig voorkomen dat er weer asielzoekers op straat slapen bij het aanmeldcentrum van de IND in Ter Apel.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over die deal. In dat debat zal de juridische houdbaarheid van de plannen een belangrijke rol spelen.

Pijnlijke maatregelen

Wat betreft ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder moeten de plannen wel juridisch in de haak zijn. De kleine coalitiepartij moet zich verhouden tot een groot aantal leden, dat de afspraken ‘juridisch en moreel failliet’ noemt. Ceder verdedigt die door te zeggen dat er weliswaar pijnlijke maatregelen genomen moeten worden, maar dat er ook veel goeds in de deal zit.

Ook leden van coalitiepartijen CDA en D66 uiten kritiek op de plannen, die volgens hen te streng zijn voor asielzoekers. Een aantal van de VVD-leden daarentegen vindt de plannen juist te soft en pleit voor het al dan niet tijdelijk sluiten van de grenzen.

De oppositiepartijen PvdA en GroenLinks zullen de coalitiepartijen in het debat willen dwingen kleur te bekennen. Beide fracties kondigden al aan een motie in te dienen die het kabinet oproept het plan om gezinshereniging tijdelijk op te schorten eerst voor te leggen aan de Raad van State. Zijn denken dat de fractie van de ChristenUnie daar niet tegen kan zijn.

Ceder zegt eerst af te wachten of verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg hem er, opnieuw, van kan overtuigen dat het kabinet de wet niet overtreedt. Hij sluit niet uit dat hij een motie zal steunen die het kabinet opdraagt om de plannen te laten toetsen door de Raad van State.

Regels zijn duidelijk

Voor de Commissie Meijers is het duidelijk. Dat vluchtelingen straks 2,5 jaar zouden kunnen wachten op hereniging met hun gezin is in strijd met verschillende wetten, schrijft de commissie, waaronder het Kinderrechtenverdrag en de richtlijn voor gezinshereniging. De regels voor gezinshereniging zijn bovendien heel duidelijk, benadrukken Sadhia Rafi en Barbara Safradin van de commissie. Rafi: “Dat verbaast me het meest. Het kabinet overtreedt bewust de wet, over de rug van de meest kwetsbare mensen.”

De commissie heeft ook kritiek op het voornemen om zowel asielzoekers die eerder asiel aanvroegen in Griekenland als vluchtelingen die daar asiel kregen, terug te sturen naar dat land. Dat gebeurt op dit moment niet, omdat verschillende rechters oordeelden dat zij er onvoldoende toegang hebben tot rechtsbijstand en basisbehoeften als wonen, eten en schoon water.

Dat is nog steeds het geval, schrijft de commissie, dus overtreedt het kabinet de wet als het toch besluit om asielzoekers terug te sturen naar Griekenland.

Het kabinet denkt dat de afspraken wel binnen de wet passen. Het is het kabinet er bovendien veel aan gelegen de maatregelen uit de asieldeal snel uit te voeren. Van der Burg moet snel ruimte creëren in de opvang, omdat anders het risico groot is dat mensen in het najaar en in de winter op straat slapen.

Noodopvang voldoet niet aan wettelijke standaarden

Op dit moment slapen er bijna vierduizend asielzoekers in crisisnoodopvang van gemeenten. De gemeenten hebben aangekondigd daarmee op 1 oktober te willen stoppen. Het Rode Kruis waarschuwt bovendien dat deze vorm van opvang weliswaar beter is dan een slaapzak in het gras, maar dat ook de crisisnoodopvang lang niet altijd humaan is en niet voldoet aan de wettelijke standaarden.

‘Op veel locaties zijn de voorzieningen ver onder de maat’, schrijft de organisatie vandaag op de opiniepagina’s van Trouw. ‘Doordat mensen te dicht op elkaar leven en zich niet goed kunnen wassen en verzorgen, breken regelmatig infectieziekten uit als schurft, mazelen, corona en zelfs apenpokken.’

7200 gezinsleden op opvangplekken Wekelijks kloppen 300 mensen bij het Coa aan die in het kader van gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen. Omdat er geen woning voor ze is, worden ze door het Coa opgevangen. Inmiddels zitten er al 7200 gezinsleden op de reguliere opvangplekken van het Coa, waarmee ze 17 procent van de beschikbare opvangcapaciteit bezetten. Het kabinet schrijft dat uitstel van gezinshereniging tot de asielzoeker zelf een woning heeft, ‘in potentie veel bijdraagt aan de beheersbaarheid’ van de asielopvang.

Luister ook naar onze politieke podcast Haags Halfuurtje, via onderstaande speler of de bekende kanalen.

Lees ook:

Het kabinet neemt een gok met het asielakkoord: politiek en juridisch wankel

De grootste en de kleinste coalitiepartij laten zien hoe de Tweede Kamer uiteenvalt in tegenovergestelde visies. Waar de ene helft klaagt dat het kabinet zijn morele kompas kwijt is, wil de andere het liefst een veel strenger asielbeleid.

Ahmed, Mohammed en Bagi sliepen dagenlang buiten in Ter Apel. ‘Het was chaotisch, niemand wist wat er gebeurde’

Gedurende de hele zomer sliepen asielzoekers buiten in Ter Apel. Een terugblik op de afgelopen weken door de ogen van een aantal buitenslapers.