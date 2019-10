Kringlooplandbouw

Commissie: CO2-heffing én stikstofheffing nodig voor kringlooplandbouw

Beeld Patrick Post

Pas na veel gesteggel en debat kwam het in het klimaatakkoord: een CO2-heffing voor de industrie. Nu pleit een commissie die de haalbaarheid van de ‘kringlooplandbouw’ onderzocht voor een algemene heffing, op CO2, methaan, maar ook stikstof. Pas als álle schadelijke uitstoot in alle sectoren wordt belast, is een landbouw zonder reststoffen haalbaar.