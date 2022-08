Coalitiepartners niet blij dat gemeenteraad Tubbergen gepasseerd wordt

Ruben Brekelmans, Tweede Kamerlid voor de VVD, zegt het al maanden: het werkelijke probleem met de asielopvang is volgens zijn fractie dat er te veel asielzoekers naar Nederland komen. Dat het kabinet nu heeft besloten om de gemeenteraad van Tubbergen te passeren om een asielzoekerscentrum mogelijk te maken, noemt hij ‘onwenselijk’.

De VVD, de grootste coalitiepartner én de partij die de staatssecretaris voor asiel levert in het kabinet, hamert in de asielopvangcrisis al maanden op drie oplossingen: minder asielzoekers toelaten, meer huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning en tot slot uitgeprocedeerde asielzoekers sneller uitzetten. Gemeenten dwingen tot asielopvang staat niet in dat rijtje. Maar het kabinet waarin de VVD de grootste partij is, gaat daar nu wel toe over.

Brede kritiek

“Dit tast het draagvlak voor asielopvang verder aan”, zegt Brekelmans dan ook over de doorzettingsmacht die het kabinet nu voor het eerst gebruikt in de asielopvang. “Het was te verwachten dat hier in de gemeente onrust over ontstaat.” De fractie in de Tweede Kamer blijf ertegen.

Kritiek klinkt breder in de VVD, zowel in de lokale fractie in Tubbergen als elders in lokale afdelingen. “Waardeloos en liberaal onwaardig”, noemt bijvoorbeeld fractievoorzitter Joris Poffers van VVD Dinkelland het kabinetsbesluit, fractievoorzitter Bart Bisschop van de VVD Renswoude gebruikt zelfs het woord ‘walgelijk’.

Het zijn woorden die passen bij de reacties van de oppositiepartijen op de uiterste rechterflank in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Geert Wilders van de PVV, de grootste oppositiepartij, noemt het kabinet ‘een totalitaire bezetter die lak heeft aan de lokale democratie’ en JA21 spreekt van ‘een grof schandaal’.

Vragen

Ook voor het CDA is dit kabinetsbesluit een bittere pil om te slikken. En ook voor die partij is het een eigen bewindspersoon, in dit geval minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting en ruimtelijke ordening), die daar nauw bij betrokken is. Het is namelijk De Jonge bij wie de macht ligt om de gemeenteraad te passeren bij het toekennen van een vergunning voor een asielzoekerscentrum.

CDA-Kamerlid Evert-Jan Slootweg zegt dat de stap ‘vragen bij hem oproept’. ‘De grote opgave met betrekking tot het huisvesten van de huidige grote aantallen asielzoekers vraagt om solidariteit en een eerlijke spreiding tussen alle gemeenten’, laat hij schriftelijk weten. ‘Wat het CDA betreft, gebeurt dat in eerste instantie in goed overleg met die gemeente en altijd met oog voor de lokale situatie.’

Coalitiepartner D66 daarentegen is mild. Kamerlid Anne-Marijke Podt benadrukt dat mensen in Ter Apel massaal buiten slapen, ook kleine kinderen, ouderen en zwangere vrouwen. “Ik kan me echt voorstellen dat dit voor de gemeente Tubbergen heftig is”, zegt ze. “Maar de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt, staat er nu alleen voor. Dat kan echt niet.”

“Dit is niet de normale manier van werken”, zegt ze over het passeren van de raad, “maar dat wordt het ook niet”.

Nieuwe wet

Staatssecretaris Eric van der Burg (justitie en veiligheid) werkt aan een wet waarmee alle gemeenten verantwoordelijk worden voor de opvang van asielzoekers. Hij wil landelijk vaststellen hoeveel opvangplekken er per provincie nodig zijn, waarna specifieke gemeenten de opdracht krijgen die te faciliteren. Op dit moment vangt een derde van de gemeenten asielzoekers op in centra die langdurig beschikbaar zijn en voldoen aan de eisen.

De wet waar het kabinet nu gebruik van maakt om de gemeenteraad te passeren, bestaat al. De bewindspersonen hebben dus geen toestemming van de Kamer nodig om dit instrument in te zetten.

