Coalitiepartijen zijn ‘2030’-debat spuugzat. ‘Het is gekissebis’

Pieter Grinwis begon nog hoopvol. “We voeren vandaag een debat over een wet die jaartalproof is”, zei de CU-parlementariër. “Dat scheelt alvast een heleboel discussie en heeft als voordeel dat we het vandaag over de inhoud kunnen hebben.”

Laten we dus geen tijd verspillen aan jaartallen en deadlines, wilde Grinwis zeggen. Maar aan die wens gaven oppositiepartijen woensdag geen gehoor, in het Kamerdebat over de oprichting van een miljardenfonds voor stikstofbeleid. “Dit land wordt in een houdgreep gehouden”, concludeerde PvdA-Kamerlid Joris Thijssen. “Maar met kringetjeswijzen komt het land niet van het slot.”

De regering wil met een speciaal stikstoffonds van ruim 24 miljard euro komende pakweg twaalf jaar de verduurzaming van de landbouw bekostigen, inclusief het terugdringen van stikstof. Ondanks brede steun voor zo’n fonds klinkt vanuit de oppositie toch felle kritiek. Als het kabinet niet aan de wensen van onder meer PvdA, GroenLinks of BBB tegemoetkomt, dreigen de partijen hun steun in te trekken.

‘CDA gijzelt kabinet’

De kritiek richtte zich in het bijzonder op de jaartallen 2030 en 2035. Het gaat daarbij om de vraag wanneer de vergaande stikstofdoelen van het kabinet gehaald moeten zijn. Die twee opties liggen al langer gevoelig, maar vormen sinds enkele weken de spil van een bijna-kabinetscrisis. Hoewel tijdens de formatie 2030 werd afgesproken, vindt het CDA dat nu tóch te snel. De partij wil heronderhandelen met de overige regeringspartners, al is onduidelijk wanneer precies.

Die 'jaarkloverij’ komt Rutte IV sindsdien op felle kritiek te staan. “Het CDA gijzelt het kabinet”, aldus Thijssen. Ook PvdD-leider Esther Ouwehand is niet te spreken over de onduidelijkheid. “Er is geen enkele consistentie.”

Dimdammen en gekissebis

Maar na drie weken pikken VVD, D66, CDA en ChristenUnie die kritiek niet meer, bleek woensdag. Volgens Grinwis moet het maar eens afgelopen zijn met het ‘dimdammen’ over jaartallen. “Laten we gewoon beginnen”, zei de CU-parlementariër.

Ook Derk Boswijk (CDA) liet merken de discussie over ‘2030’ spuugzat te zijn. Juist de focus op jaartallen zorgt voor vertraging, verweet Boswijk PvdA en GL. “Het is een rode lap.”

Hij kreeg bijval van VVD’er Thom van Campen. “Ik was hier al bang voor”, reageerde het Kamerlid op vragen over de stikstofdeadline. “Het is gekissebis. Mensen mogen van dit parlement verwachten dat we discussiëren over hoe we mórgen problemen gaan oplossen, niet over zeven of twaalf jaar.”

Debat geschorst: nachtwerk dreigde

Of het kabinet wél tegemoetkomt aan de wensen van oppositiepartijen, blijft voorlopig gissen. Eigenlijk zou stikstofminister Christianne van der Wal woensdag al antwoord geven op alle Kamervragen, maar na urenlang debatteren besloot een Kamermeerderheid ’s avonds het debat voorlopig te schorsen omdat het anders te laat zou worden.

Een snel vervolg komt er ook niet: de Tweede Kamer is vanaf maandag eerst twee weken met meireces. Pas op woensdag 10 mei gaat het debat weer verder.

