Coalitiepartijen willen extra compensatie voor studenten vanwege prijsstijgingen

Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen een extra compensatie voor studenten vanwege de gestegen prijzen. In totaal trekt de coalitie 425 miljoen euro extra uit, die studenten terugkrijgen in de vorm van een hogere basisbeurs in 2024 en 2025.

De Tweede Kamer roept het kabinet al langer op om ook studenten tegemoet te komen voor de hoge energieprijzen en de inflatie, omdat die groep vaak niet aan bod komt in de verschillende compensatiemaatregelen die het kabinet de afgelopen tijd afkondigde. Vaak wonen studenten in huizen met één energieaansluiting, waardoor het moeilijk is individuele studenten tegemoet te komen.

Hulp via een omweg

D66, CDA en ChristenUnie willen de studenten daarom helpen via een omweg, met de basisbeurs voor uitwonende studenten. De VVD steunt het initiatief. CDA-Kamerlid Harry van der Molen kondigde het plan woensdag aan in het debat over de onderwijsbegroting: “Studenten vallen nog te vaak buiten de boot. Op deze manier kan de overheid meer financiële zekerheid geven.”

Volgens D66-Kamerlid Jeanet van der Laan hebben studenten het door de gestegen prijzen erg moeilijk. “Door de economische situatie, maar ook door de druk die zij voelen om te presteren.”

De coalitie kan de 425 miljoen uittrekken, omdat een bedrag dat al was gereserveerd voor het leenstelsel beschikbaar wordt door de herinvoering van de basisbeurs. Eerder besloot het kabinet al om de studenten in het jaar 2023 een tegemoetkoming te geven voor de gestegen prijzen via de basisbeurs. Alle uitwonende studenten krijgen er vanaf de aanvang van het nieuwe studiejaar 165 euro per maand bij.

Wetswijziging

CDA’er Van der Molen vindt dat relatief laat, omdat het nieuwe studiejaar pas in september begint. Veel van de compensatiemaatregelen van het kabinet zijn dit jaar al ingegaan, of gaan van start aan het begin van 2023. Ook om deze reden wil het CDA dat studenten nog twee jaar een tegemoetkoming ontvangen. Bovendien is de verwachting dat de hoge (energie)prijzen nog meerdere jaren zullen aanhouden.

Hoe hoog de maandelijkse compensatie zal zijn als het voorstel van de coalitie wordt aangenomen, moet nog blijken. Dat is aan minister Robbert Dijkgraaf van onderwijs, als hij aan de slag gaat met de wetswijziging die nodig is om de basisbeurs opnieuw in te voeren.

