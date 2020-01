Coalitiegenoten willen niets weten van D66-drugsmanifest. ‘Een luguber pad’

Het voorstel van D66 om verboden drugs te reguleren, leidt tot verontwaardiging binnen de coalitie. CDA en ChristenUnie verwijzen het rechtstreeks naar de prullenbak. Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA) vindt dat D66 met dit pleidooi een ‘luguber pad’ op gaat.

In het manifest, dat maandagmorgen deels in deze krant werd afgedrukt, stelt D66 dat de ‘war on drugs’ een heilloze weg is. “Méér bestrijding, méér drugswetten, méér repressie gaan het verschil niet maken”, schrijft Kamerlid Vera Bergkamp. Ze vindt dat er een ‘gure wind’ door het drugsdebat waait. De drugsmarkt zou verder gereguleerd dienen te worden, gebruikers moeten niet langer worden gezien als criminelen.

Het manifest is ondertekend door verslavingszorginstelling Jellinek, advocaten, wetenschappers en politici van diverse partijen, zoals VVD’er Frits Bolkestein, PvdA’er Hedy d’Ancona en GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg. De ondertekenaars roepen op tot een staatscommissie, die voorstellen moet doen om het drugsbeleid te hervormen.

Narcostaat

Het manifest valt slecht binnen de coalitie. Van Toorenburg zegt ‘geen enkele behoefte’ te hebben aan deze staatscommissie. “Het is een gevaarlijk plan. Het hele probleem is juist dat er veel te laconiek wordt gereageerd op het gebruik van drugs. We worden niet voor niets een halve narcostaat genoemd, in één adem met landen als Colombia en Venezuela.” Wat het CDA-Kamerlid betreft kan de bestrijding van drugsgebruik niet hard genoeg zijn. “Ik raad D66 af om met concrete voorstellen te komen”, zegt ze.

De reactie van de ChristenUnie is net zo kritisch. “Dat D66 – de partij die ‘gezondheid’ en ‘preventie’ belangrijk zegt te vinden – nu oppert om een schadelijke, criminele en gevaarlijke praktijk voortaan ‘normaal’ te gaan vinden, is werkelijk onbegrijpelijk”, zegt CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf. “Nederland is de drugsschuur van de wereld: 80 procent is bestemd voor het buitenland en dat blijft ook na legaliseren een groot probleem. Met ‘een pilletje’ hier, houden we een industrie en crimineel netwerk in stand tot aan Zuid-Amerika.”

Een van de ondertekenaars van het manifest is criminoloog Ton Nabben, gespecialiseerd in drugsonderzoek. Hij pleitte al in 2018 voor een commissie die de legalisatie van xtc en MDMA bekijkt. Destijds stonden D66, GroenLinks, SP en PvdA open voor dergelijk onderzoek, maar een Kamermeerderheid voelde er niets voor. Die situatie lijkt niet veranderd. Van der Graaf (CU) zegt: “Als we een onderzoekscommissie laten kijken naar hoe om te gaan met harddrugs, richt dit zich wat mij betreft enkel en alleen op de vraag hoe we ervan af komen.”

Het manifest van D66 zal deze kabinetsperiode vermoedelijk tot niets leiden. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zei maandag: “Het lijkt me echt iets voor verkiezingsprogramma’s.”

