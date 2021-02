Coalitiedwang voorbij; CDA wil af van omstreden investeringssubsidie Bik

Dat zei hij zondag tijdens een verkiezingsdebat bij WNL op Zondag. Het lijkt erop dat de omstreden Bik een doodgeboren kindje is. Afgelopen donderdag haalde een Kamermeerderheid al 200 miljoen euro uit de Bik, om de bevriezing van de sociale huren komend jaar te financieren. De linkse partijen willen de resterende Bik-gelden benutten om hun wensen uit de verkiezingsprogramma’s te financieren. Maandag komt het Centraal Planbureau (CPB) met de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s. Bekend is al dat de PvdA het geld wil inzetten voor meer woningbouw.

De investeringssubsidie kwam dit najaar plotseling op tafel vanuit de VVD. Uit CPB-berekeningen bleek toen dat tijdens het kabinet Rutte-3 de lasten van het bedrijfsleven alleen maar zijn verhoogd, terwijl VVD-leider Rutte de multinationals juist in 2017 had beloofd dat de dividendbelasting van 2 miljard euro werd afgeschaft. Rutte stuitte op grote politieke weerstand. Toen Unilever vervolgens uit Nederland vertrok moest Rutte het voorstel intrekken. Via de Bik hoopt de VVD nog iets van hun belofte na te komen.

Frustratie

De VVD speelde het dit najaar politiek hard. De investeringssubsidie werd onderdeel van het Belastingplan gemaakt, waardoor de oppositiepartijen tot hun frustratie niet de kans kregen de Bik apart af te keuren. Het Belastingplan kan namelijk alleen in zijn geheel worden goed- of afgekeurd.

De Bik is zelfs nog niet officieel ingevoerd. Het wachten is nog op een akkoord van de Europese Commissie dat hierbij geen sprake is van ‘ongeoorloofde’ staatssteun. Staatssecretaris Hans Vijlbrief zei in december dat dit akkoord uiterlijk eind januari binnen moest zijn, om de Bik tijdig in te voeren. Maar volgens een woordvoerder in Brussel zijn ze “nog steeds in gesprek hierover met Nederland en kunnen ze niet voorspellen wanneer ze eruit zijn”. Vijlbrief gaf recent een omfloerste waarschuwing af. Hij schreef aan de Kamer dat zolang de regeling van de Europese Commissie “niet hoeft te worden gewijzigd de Bik nog steeds in september 2021 kan ingaan”.

