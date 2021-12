Coalitieakkoord is (eindelijk) in zicht, bordesscène mogelijk in januari

De informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees schrijven in een brief aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp dat de ‘kabinetsformatie zodanig gevorderd’ is dat overeenstemming binnen handbereik is.

Er is de vier partijen veel aan gelegen om uiterlijk volgende week tot een akkoord te komen. Dan is er nog tijd om vóór het Kerstreces te debatteren over de formatie, zodat de Kamer Mark Rutte formeel kan aanwijzen als formateur. Hij kan de weken erna gebruiken om zijn vierde kabinet samen te stellen. De presentatie van Rutte IV, inclusief bordesscène, volgt dan in de loop van januari.

Wanneer de presentatie van het coalitieakkoord precies zijn zal, is onduidelijk. Volgende week moeten Rutte en de rest van het demissionaire kabinet ook besluiten nemen over eventuele verlenging of zelfs aanscherping van de corona-maatregelen. Het ligt voor de hand dat er ergens in die week een persconferentie over de pandemie is. Bovendien moet Rutte ook naar Brussel vanwege een Europese top.

Vertrouwen

Dat de informateurs zo uitgesproken zijn in hun brief aan Bergkamp, duidt erop dat de partijen er vertrouwen in hebben dat de onderhandelingen niet meer zullen mislukken. Tot voor kort benadrukten onderhandelaars dat de formatie nog altijd kon stuklopen. In dat geval liggen nieuwe verkiezingen op de loer.

Het huidige kabinet trad op 15 januari dit jaar af vanwege de misstanden rond de toeslagenaffaire. Rutte zal willen dat de nieuwe ploeg voor 15 januari volgend jaar op het bordes van het paleis staat, om te voorkomen dat het kabinet langer dan een jaar demissionair is.

Regeerprogramma

Met de presentatie van de nieuwe ministers en staatssecretarissen is de formatie nog niet helemaal afgerond. Het is de bedoeling dat de bewindslieden vervolgens zelf een regeerprogramma schrijven. Daarin moet staan hoe zij de plannen uit het coalitieakkoord willen verwezenlijken. Hoe lang dat gaat duren, is onduidelijk. Het is de voor huidige generatie politici onontgonnen terrein.

