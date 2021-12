Coalitieakkoord bijna rond, presentatie na weekeinde

Een akkoord over een nieuw kabinet is nabij. Vrijdag willen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hun onderhandelingen afsluiten, na bijna negen maanden. Als dat lukt, is de verwachting dat zij op maandag of uiterlijk dinsdag naar buiten komen met een coalitieakkoord. Dat bevestigen bronnen in Den Haag. De vier partijen willen een doorstart maken, nadat ze al sinds 2017 hebben samengewerkt in het kabinet-Rutte III.

Onder leiding van informateurs Wouter Koolmees en Johan Remkes kwam donderdag de eindstreep eindelijk in zicht, al is er officieel nog geen jawoord uitgesproken. Vrijdag kunnen de laatste gesprekken in principe worden afgerond, is de inzet. Onder andere de financiële afspraken tussen de partijen vergen meer tijd, klinkt het bij de betrokken partijen.

Een teken dat de formatie bijna niet meer kan mislukken is dat er al details beginnen uit te lekken over de inhoud. De nieuwe coalitie is van plan om rekeningrijden in te voeren, meldt De Telegraaf. Kinderopvang wordt voor veel mensen gratis, meldt de NOS donderdagavond op basis van eigen bronnen. De vier partijen zijn het ook eens geworden over miljarden euro’s aan investeringen voor het klimaat, de oplossing van het stikstofprobleem en de woningnood. Dat dit een gezamenlijke wens is, is al langer bekend.

Voor kerst

De fracties van de vier partijen komen onder grote druk te staan om snel in te stemmen. De fracties worden waarschijnlijk maandag of anders uiterlijk dinsdag geraadpleegd. Er is haast bij hun beslissing. De nieuwe coalitie beloofde eerder om in elk geval vóór kerst met de formatie rond te zijn. Dat kan alleen als er al op dinsdag of woensdag het debat plaatsvindt met de Tweede Kamer over het coalitieakkoord en over het aanstellen van aanstaand premier Mark Rutte als formateur, zodat hij kan beginnen met het zoeken van bewindspersonen. Volgende week is de laatste week dat de Kamer vergadert, voordat het Kerstreces begint.

Om Kerst te halen, moeten de onderhandelingen uiterlijk vrijdagavond afgerond zijn. Dit weekeinde is er geen mogelijkheid meer. Het CDA is dan druk met een partijcongres, de ChristenUnie zal niet op zondag willen slot-onderhandelen wegens de zondagsrust.

