Coalitieakkoord bijna rond, mogelijk vandaag witte rook

Na bijna negen maanden formeren zitten de vier huidige coalitiepartijen in de afrondende fase van de formatie. In dit liveblog houden we u op de hoogte van het laatste nieuws.

Verder lezen?

* Onder leiding van informateurs Wouter Koolmees en Johan Remkes kwam donderdag de eindstreep eindelijk in zicht, al is er officieel nog geen jawoord uitgesproken. Vrijdag kunnen de laatste gesprekken in principe worden afgerond, is de inzet.

* De zoektocht naar nieuwe ministers en staatssecretarissen is al volop gaande. Het wordt dit keer nog moeilijker ze te vinden, met de afrekencultuur in Den Haag en de online haat die vooral vrouwelijke politici ontvangen.

* Hoe gaat het regeerakkoord eruit zien? In september schreven VVD en CDA al een concrete 'schets’ van een regeerakkoord. Die schets liet Gert-Jan Segers in de trein liggen, waarna het bij de Volkskrant belandde. In het document tekent zich een groen en progressief regeerakkoord af.