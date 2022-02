Coalitie wil krimp van veestapel met 30 procent

Dat blijkt uit een doorrekening van de kabinetsplannen. Een krimp van 30 procent is een stuk minder dan een halvering van de veestapel zoals D66, GroenLinks en Partij van de Dieren in hun verkiezingsprogramma’s nog voorstelden. De vorige minister van landbouw, Carola Schouten (CU), heeft zich in het vorige kabinet zelfs hartstochtelijk verzet tegen een halvering van de veestapel. “Zolang ik minister ben, gaat dat niet gebeuren”, zei ze in reactie op de D66-plannen om de veestapel te halveren.

In het coalitieakkoord van Rutte lV blijkt nu dat de consequentie van de gemaakte afspraken tussen VVD, D66, CDA en CU is dat er over zeven jaar 30 procent minder vee moet zijn in Nederland. Daarvoor is 6 miljard euro uitgetrokken. Hoe het kabinet dat precies wil realiseren, is nog onduidelijk. Dat mag de nieuwe minister voor natuur en stikstof, Christianne van der Wal (D66) per regio gaan uitwerken. Het liefst regelt het kabinet dit in samenspraak met de boeren. Maar gedwongen opkopen van veehouderijen sluit het kabinet ook niet uit.

Stikstof terugdringen om woningen te kunnen bouwen

Nederland moet de fors verhoogde stikstofwaarden in Nederland terugdringen, om woningbouw weer mogelijk te maken. Dit probleem speelt sinds 2019, toen de Raad van State oordeelde dat de manier waarop Nederland bouwvergunningen verleende in strijd was met de Wet natuurbescherming en de Europese wet. Er kwamen allerlei bouwprojecten stil te liggen omdat de staat zich niet hield aan de zelf gemaakte afspraak voor stikstofuitstoot.

De kabinetsvoornemens om het stikstofprobleem aan te pakken gaan in totaal zo’n 30 miljard euro kosten. In het vorige kabinet was al 6 miljard euro gereserveerd. Tijdens de formatie van Rutte IV is er nog 25 miljard euro bijgekomen.

Het idee is dat met een krimp van de veestapel niet alleen het stikstofprobleem wordt aangepakt, maar ook een forse daling van de CO2-uitstoot van maximaal 6 megaton wordt gerealiseerd. Daarmee zou een daling van de veestapel ook bijdragen aan de klimaatdoelstellingen voor 2030.

