Coalitie verzekert zich van Kamermeerderheid voor pensioenwet

De coalitie heeft zich verzekerd van de noodzakelijke steun van PvdA en GroenLinks in de Eerste Kamer voor de nieuwe pensioenwet. De linkse partijen stemden dinsdag in met drie ‘cruciale’ amendementen. Er is nu geregeld dat binnen vijf jaar het aantal werknemers dat helemaal geen pensioen opbouwt moet zijn gehalveerd. Lukt dat niet dan komt er een wettelijke plicht voor pensioenopbouw. Ook is geregeld dat werknemers straks vanaf 18 jaar (in plaats van 21 jaar) en uitzendkrachten al vanaf hun eerste werkdag (in plaats van nu na 26 weken) pensioen mogen opbouwen.

De PvdA noemt het nieuwe pensioen ‘in ieder geval beter’ dan het oude. GroenLinks geeft de wet ‘het voordeel van de twijfel’. Volgens Kamerlid Senna Maatoug gaat GroenLinks instemmen, omdat het oordeel van vakbonden en werkgevers zwaar weegt. Zij steunen de nieuwe pensioenwet voluit. Uiteindelijk is pensioen toch een arbeidsvoorwaarde en iets tussen werkgevers en werknemers, zei Maatoug hierover.

Mijlpaal

Dat de nieuwe wet wordt aangenomen, mag een mijlpaal heten. Over dit modernere pensioensysteem ging maar liefst bijna vijftien jaar overleg, ruzie en toch weer opnieuw overleg tussen vakbonden, werkgevers en politiek vooraf. In 2019 werd onder leiding van toenmalig minister Wouter Koolmees eindelijk een breed akkoord gesloten over hoe een nieuw pensioen eruit zou moeten zien.

Een nieuw pensioensysteem moest individueler worden, maar toch solidair blijven. Het zou voor jongeren aantrekkelijk moeten zijn, en gepensioneerden ‘meer kans’ op prijscompensatie moeten bieden. Maar wie dacht dat minister Schouten het dankzij het brede akkoord gemakkelijk zou krijgen de wet door de Kamer te loodsen had het mis. In de Kamer stuitte ze tijdens de urenlange behandeling op duizend-en-één vragen, onvolkomenheden en onduidelijkheden. Dat het nieuwe pensioen ook onzekerder is dan het huidige, vonden diverse fracties maar moeilijk te accepteren.

In november leek het erop dat alleen de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie de wet zouden steunen. Daardoor zou die zelfs kunnen sneuvelen in de senaat, waar de coalitie geen meerderheid heeft.

Tijdens de stemming van dinsdag moest de Kamer liefst vijf keer stemmen over moties waarin werd opgeroepen de wet in te trekken. Dat betekent dat een fors deel van de oppositie donderdag inderdaad tegen deze nieuwe pensioenwet stemt. De fracties van Denk en de SGP weten het nog niet.

