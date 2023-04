Coalitie staat achter klimaatplannen, oppositie ziet brede waaier van bezwaren

Vanaf zowel de linker- als de rechterflank in de Tweede Kamer klinkt kritiek op de plannen van minister Rob Jetten (klimaat en energie), die woensdag een pakket maatregelen presenteerde dat het klimaatbeleid een extra impuls moet geven en waar 28 miljard euro beschikbaar voor wordt gemaakt. Maar ondanks de kritiek is nu al duidelijk dat er een Kamermeerderheid voor de plannen is. De vier coalitiepartijen hebben allemaal instemmend gereageerd, al loopt binnen die coalitie de mate van enthousiasme uiteen.

Zo schreeuwt de grootste regeringspartij, de VVD, dat enthousiasme niet bepaald van de daken. Maar Kamerlid Silvio Erkens onderschrijft de noodzaak van het pakket. Op de VVD-website schrijft hij: ‘Met het klimaatpakket van het kabinet worden we voor onze energie onafhankelijker, geven we ons land schoon en veilig door aan de volgende generaties, versterken we ons toekomstige verdienvermogen en helpen we huishoudens en bedrijven met het verlagen van de energierekening’.

Tweede Kamerlid Silvio Erkens (VVD) Beeld Phil Nijhuis

‘Wij staan voor een ambitieus en realistisch klimaatbeleid’, schrijft Erkens. ‘Een positief klimaatbeleid. Niet Nederlanders financieel klemzetten of bedrijven wegpesten. Maar onze verantwoordelijkheid nemen en tegelijkertijd ons leven juist mooier en beter maken.’

Christelijke partijen onderstrepen verantwoordelijkheid

De tweede partij, D66, staat uiteraard vierkant achter de ‘eigen’ minister Jetten. ‘Trots!’, tweet fractievoorzitter Jan Paternotte. ‘Rob Jetten en zijn collega’s zetten Nederland definitief in de groene kopgroep van de wereld.’

Kamerlid Henri Bontenbal van het CDA noemt het ‘mooi dat we weer een aantal goede stappen kunnen zetten in het verduurzamen van ons mooie land’. Hij spreekt van een ‘noodzakelijk’ pakket. ‘Goed rentmeesterschap betekent dat we de aarde goed willen doorgeven aan de generaties na ons.’

De kleinste coalitiepartij, de ChristenUnie, onderstreept die verantwoordelijkheid eveneens. “Daarmee kunnen we aan de slag om zo samen beter te zorgen voor de schepping.”

Tegenover die positieve coalitiegeluiden klinkt vanuit de oppositiebanken een kakofonie van bezwaren. ‘De automobilist is zwaar de klos met het pakket van Jetten’, tweet Geert Wilders, leider van de grootste oppositiepartij PVV. ‘De VVD neemt definitief afscheid van de automobilist.’ Wilders heeft het verder over ‘excessieve en onbetaalbare stikstof- en klimaatmaatregelen’.

Als tweede oppositiepartij gooit de SP het over een andere boeg. ‘De tekentafelplannen voor het klimaat laten zien dat het kabinet echt geen idee heeft hoe hoog het water veel mensen in Nederland tot aan de lippen staat’, aldus Renske Leijten op SP.nl. ‘Subsidies voor een tweedehands elektrische auto zijn daar een wrang voorbeeld van: onbereikbaar voor veel gezinnen die nu al niet of net rond kunnen komen.’

‘Klimaatbeleid wordt CO 2 -boekhouding’

Voor GroenLinks gaan de kabinetsvoorstellen lang niet ver genoeg om de klimaatambities voor 2030 en verder in de praktijk te brengen. ‘Dit pakket overtuigt niet’, tweette Kamerlid Suzanne Kröger al snel na de presentatie. ‘Het mist de bezieling die het klimaatbeleid zo keihard nodig heeft.’

Suzanne Kröger. Beeld -

Desgevraagd licht Kröger die ‘bezieling’ op Koningsdag nader toe. “Met ‘bezieling’ bedoel ik dat je een verhaal hebt: hier gaan we naartoe, met schonere lucht, meer ruimte voor natuur, goed omgaan met grondstoffen – dat is een hoopvol verhaal waarvoor dit nu een tussenstap is. Dit voelt als een noodzakelijk verhaal om die megatonnen bij elkaar te sprokkelen.”

Hoewel Kröger ‘zeker goede elementen’ aantreft in het grote klimaatpakket, stelt het geheel haar teleur. “Ons klimaatbeleid wordt een soort CO 2 -boekhouding. Terwijl het gaat om een systeemverandering die nodig is voor een klimaatneutrale samenleving. Die komt rap dichterbij.

“Een tijdje geleden zou ik dit misschien een mooi pakket hebben gevonden, nu denk ik: we moeten al veel verder zijn. We hebben zo’n ongelofelijke haast. Bij de presentatie van het coalitieakkoord [in december 2021, red.] werden de doelen gesteld. Nu zijn we alweer anderhalf jaar verder. Ik heb grote twijfels of dit pakket optelt tot 60 procent CO 2 -reductie, als het is doorgerekend. Dan zijn we weer een halfjaar verder.”

