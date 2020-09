Coalitie komt tot akkoord: toch 100 vluchtelingen van Lesbos naar Nederland

Het antwoord was ‘nee’, zei staatssecretaris Ankie Broekers-Knol woensdagavond nog resoluut tegen ‘RTL Nieuws’. Nee, het kabinet was niet van plan om vluchtelingen van de Griekse eilanden over te nemen. De brand in kamp Moria, hoe erg ook, veranderde niets aan de keuze van het kabinet om in te zetten op opvang voor jonge alleenstaande vluchtelingen op het Griekse vasteland.

Maar nog geen 24 uur later bleek dat de staatssecretaris voor haar beurt had gesproken. Terwijl zij voor de camera stond, werd binnen de coalitie wel degelijk bekeken of er niet tóch jonge vluchtelingen in Nederland gehuisvest konden worden. Donderdag aan het eind van de middag kwam het hoge woord eruit. Nederland gaat in totaal honderd migranten van Lesbos naar Nederland halen. Vijftig alleenstaande kinderen en vijftig andere kwetsbare vluchtelingen uit kamp Moria worden opgevangen in Nederland.

Doorbraak

Het akkoord is een doorbraak voor coalitiepartijen D66 en ChristenUnie, die al al langer vinden dat Nederland verantwoordelijkheid moet nemen en een deel van de minderjarige migranten uit de kampen op de Griekse eilanden in Nederland moet huisvesten. Tot nu toe waren VVD en CDA echter fel tegen. Het zou een aanzuigende werking hebben en bovendien zouden enkele kinderen dankzij gezinshereniging al snel een significante groep blijken.

Maar de brand in kamp Moria heeft in elk geval voor de christen-democraten de zaak veranderd. In de achterban van de partij gingen al langer progressieve stemmen op vóór opvang in Nederland en woensdag stuurden lokale CDA-leden opnieuw een brief naar hun Haagse partijgenoten. Er is geen tijd meer om te wachten op een Europees herverdelingsplan, zo vinden de briefschrijvers. Totdat alle lidstaten hebben ingestemd met een plan voor de lange termijn moet Nederland wat hen betreft zeggen: ‘Wir schaffen das’.

Compromis

De CDA’ers in Den Haag hebben die oproep ter harte genomen. Sinds de brand is in de coalitie onderhandeld over een oplossing waar ook de VVD zich in kan vinden. Het uiteindelijke compromis bestaat eruit dat de honderd vluchtelingen die nu naar Nederland komen, worden afgetrokken van de 2000 vluchtelingen die volgens afspraken met de UNHCR de komende jaren naar Nederland moeten worden gehaald. In feite worden dus geen extra migranten opgehaald. Bovendien is afgesproken dat mensensmokkel harder zal worden gestraft, dat criminelen met een verblijfsvergunning sneller zullen worden uitgezet en dat de asielprocedure zal worden verkort.

Toch is het, compromissen of niet, voor de VVD al de tweede keer deze kabinetsperiode dat de partij op een belangrijk migratiedossier plotseling alleen komt te staan. Ook bij de discussie rondom het kinderpardon koos het CDA door oplopende druk uit het progressieve deel van de achterban uiteindelijk toch de kant van D66 en ChristenUnie.

Lees ook:

Waarom de brand in vluchtelingenkamp Moria politiek zo gevoelig ligt

In Den Haag is geschokt gereageerd op de brand in kamp Moria. De linkse oppositie hervat het pleidooi om kwetsbare vluchtelingenkinderen in Nederland op te vangen.