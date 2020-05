Coalitie geeft Hoekstra vrijheid in onderhandelingen met KLM

De oppositie in de Tweede Kamer wil dat minister Wopke Hoekstra (CDA, financiën) scherpe voorwaarden stelt aan steun voor KLM. Maar de minister houdt de kaarten tegen de borst. Hij kon de Kamer woensdag weinig vertellen over de wijze waarop het kabinet de luchtvaartmaatschappij precies wil helpen. De coalitie geeft hem de vrijheid om de komende weken verder met KLM en Air France te onderhandelen.

Het is de PvdA en GroenLinks een doorn in het oog dat KLM contracten over de aankoop van kerosine moet nakomen, evenals afspraken met financiers over de lease van vliegtuigen. Deze bedrijven moeten zelf een bijdrage leveren aan de redding van KLM in plaats van het geld opstrijken dat de Nederlandse overheid in KLM gaat steken, vindt GroenLinks-Kamerlid Bart Snels. PvdA’er Henk Nijboer vreest dat de minister zich ‘te slap’ opstelt.

Hoekstra toonde woensdag in het debat met de Kamer begrip voor de eisen van deze oppositiepartijen. Hij vindt het ‘fair’ dat andere bedrijven waarmee KLM zaken doet bijdragen. “KLM is in gesprek met deze partijen en probeert de pijn te verdelen. Ik kan niet zeggen wat redelijk is. KLM is aan zet.” Omdat Hoekstra op zijn beurt nog met KLM en Air France in gesprek is over de vorm van de Nederlandse staatssteun, kon hij de Kamer weinig nieuws vertellen over de voorwaarden die hij stelt.

Onmisbaar voor de Nederlandse economie

De Nederlandse en Franse luchtvaartmaatschappijen werken nauw samen in één holding. Anderhalve week geleden maakte Hoekstra bekend dat het kabinet 2 tot 4 miljard euro besteedt aan de redding van KLM. De vorm van die leningen en garanties is nog onduidelijk. Toen zei hij al dat er geen dividend mag worden uitgekeerd en dat bonussen uit den boze zijn. Ook moeten directie, piloten en ander personeel inleveren om KLM te redden. Verder moet KLM duurzamer gaan vliegen en nachtvluchten beperken.

De coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie steunen Hoekstra en vinden het niet erg dat de minister vaag blijft over de voorwaarden, zodat hij speelruimte houdt voor onderhandelingen met KLM en Air France. De VVD ziet op voorhand niks in voorwaarden over bijvoorbeeld duurzaamheid en salarissen. KLM moet gewoon gered worden, menen de liberalen. Kamerlid Roald van der Linde: “KLM vertegenwoordigt heel veel banen en verbindingen met de rest van de wereld en is op die manier onmisbaar voor de Nederlandse economie. Het bedrijf is het geld van de overheid waard. Wie voorwaarden gaat stellen aan KLM zet het bedrijf op achterstand ten opzichte van de concurrentie en benadeelt hardwerkende Nederlanders die met Transavia, het dochterbedrijf van KLM, op vakantie willen.”

Ondertussen heeft de Franse overheid al bekendgemaakt dat Air France het mes zet in de binnenlandse vluchten. Minder vliegen en meer met de trein reizen is goed voor het milieu, stelt de Franse regering die 7 miljard besteedt aan de redding van Air France. Een deel van de Kamer vindt dat KLM ook die weg moet bewandelen; minder vliegen op korte Europese trajecten. Minister Cora van Nieuwenhuijzen (VVD, infrastructuur) heeft daar wel oren naar, maar wil dat alleen regelen in overleg met KLM.

