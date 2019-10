Coalitie clasht hard in landbouwdebat

Coalitiepartijen VVD, CDA en D66 vlogen elkaar woensdag in de haren bij het Kamerdebat over de landbouwbegroting. Hoe langer de coalitie zoekt naar stikstofoplossingen, hoe meer vragen en irritaties rijzen. Die leggen druk op de aanstaande onderhandelingen over nieuwe maatregelen om de stikstofuitstoot terug te brengen.

VVD en CDA vinden dat D66-Kamerlid Tjeerd de Groot ‘proefballonnetjes’ lanceert. De Groot pleitte eerder voor halvering van de veestapel.

Hij verwijt minister van landbouw Carola Schouten een gebrek aan ambitie bij het invoeren van de kringlooplandbouw: “Als de minister de boeren geen duidelijkheid geeft over de kringlooplandbouw, is wat D66 betreft haar ministerschap niet geslaagd.”

VVD-Kamerlid Helma Lodders reageert woedend als De Groot stelt dat de VVD de afgelopen jaren te weinig heeft gedaan om de landbouw te verduurzamen. Om de kringlooplandbouw in te voeren wil D66 verboden, terwijl Lodders juist niets in wetten wil vastleggen. Het leidt tot de vraag van GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet of de coalitiepartijen het onderling überhaupt eens zijn wat kringlooplandbouw inhoudt.

Rekenmodel

Het debat begint ‘s ochtends toch al kribbig. CDA en VVD stellen vragen bij een rekenmodel waarmee het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meet hoeveel stikstof neerslaat in natuurgebieden. Met dat model kunnen bouwers en boeren die een vergunning willen aanvragen, berekenen hoeveel stikstof bij hun plannen vrijkomt.

“Boeren hebben recht op transparantie over de berekeningen achter de cijfers”, zegt Lodders. CDA’er Jaco Geurts: “Het beleid moet beter worden onderbouwd. Welke stappen doet de minister om de stikstofmetingen te verbeteren?” De ChristenUnie stelt vergelijkbare vragen.

Voor het debat zegt Schouten dat zij op het model vertrouwt, maar dat er meetpunten bij moeten komen. “Met meer data kunnen we het model verbeteren.” Volgens SP-Kamerlid Frank Futselaar dragen Lodders en Geurts complottheorieën uit. “Er is geen enkel bewijs dat het RIVM schimmig zou doen over zijn modellen.”

Lodders noemt ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) schimmig. Eerder trokken VVD en CDA conclusies van het planbureau in twijfel over de energierekening en het mestbeleid.

Volgens Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) trekt de VVD bijna wekelijks dit soort wetenschappelijke inzichten of metingen. “Daarmee belast de VVD de minister voortdurend. Als u geen vertrouwen heeft in de methoden die de minister gebruikt, moet u het vertrouwen in haar opzeggen.” Morgen gaat het debat verder.

