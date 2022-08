Coalitie bevriest stikstofrel en koopt tijd, maar de kou is nog niet uit de lucht

Welke weg slaat het kabinet in om de natuur in Nederland te herstellen en boeren een perspectief te geven? Op het begin van de reis waren VVD, D66, CDA en ChristenUnie het nog eens over het doel en de route.

Maar de tocht van de vier partijen is onderbroken, voor de komende weken. Gaat het kabinet vasthouden aan het doel om uiterlijk in 2030 de stikstof met 50 procent verminderd te hebben? Het is onduidelijk. Midden op de weg zijn de vier coalitiegenoten stil komen te staan, onderling verdeeld, ieder een andere kant op wijzend. Pas over enkele weken moet blijken hoe en of de tocht verder zal gaan.

Hoe het stikstofbeleid eruit komt te zien is er niet duidelijker op geworden na een beladen debat in de Tweede Kamer, gisteren. De Tweede Kamer kwam eerder terug van zomerreces nadat CDA-vicepremier Wopke Hoekstra afgelopen weekeinde openlijk rebelleerde tegen het stikstofbeleid van het eigen kabinet.

Grote conflicten

Hoewel premier Mark Rutte volhoudt dat het regeerakkoord op het punt van stikstof “feitelijk staat” en ook de andere drie coalitiepartijen dat eendrachtig beamen, kan de coalitie niet verhullen dat er onderling grote conflicten zijn over het wel of niet aanpassen van de stikstofdoelen vanwege onrust in het land.

Het CDA neemt niets terug van de bezwaren tegen de stikstofplannen van het eigen kabinet. CDA-leider Hoekstra herhaalde het uitdagend vanuit het vak van het kabinet: “In sommige gevallen zal er meer tijd nodig zijn om de stikstof terug te dringen dan 2030.”

Naast hem zat de premier zich te verbijten over het openlijke vertoon van verdeeldheid. Het jaartal 2030 is officieel nog steeds wel de deadline van het kabinet, waar stikstofminister Christianne van der Wal in het land de blaren op de tong voor moet praten om boeren mee te krijgen, terwijl ze anonieme doodsbedreigingen ontvangt. Regeringspartij D66 wil over de stikstofdoelen niet opnieuw onderhandelen, en vasthouden aan het regeerakkoord.

Het zijn ingrediënten voor een potentiële kabinetscrisis, maar voor de korte termijn lijkt dat niet aan de orde. De vier regeringspartijen hebben tijd gekocht. De verschillen van opvatting worden de komende weken geparkeerd in afwachting van waar stikstof-gespreksleider Johan Remkes mee gaat komen. Pas dan zullen CDA, VVD, D66 en ChristenUnie voor de test komen te staan.

“Dat is het moment dat wij een oordeel vellen”, aldus CDA-fractieleider Pieter Heerma. Zo hield de kleinere regeringspartij dinsdag de dreiging in de lucht dat het CDA desnoods uit het kabinet stapt, zonder het zo te noemen. Ook regeringspartij ChristenUnie lijkt aan te sturen op versoepeling van de deadline voor de stikstofaanpak. Op jaartallen wil politiek leider Gert-Jan Segers zich “niet fixeren”.

‘Nog voldoende vertrouwen’

In het debat suste Rutte dat er volgens hem van een dreigende kabinetscrisis nog lang geen sprake is. Hij “ziet nog voldoende vertrouwen” tussen de ministers om door te gaan. Het “schuurt” wel tussen het kabinetsbeleid en de openlijke rebellie van het CDA, gaf Rutte toe.

De voorstellen waar Remkes mee komt krijgen zo een zware politieke lading. Hij werd op pad gestuurd voor ‘verzoeningswerk’ om het conflict tussen kabinet en boeren op te lossen. Maar inmiddels hangt van de adviezen waar hij mee komt onderhand ook het voortbestaan van de coalitie af. Het is de bedoeling dat de Kamer daar half september over debatteert.

“Een vacuüm”, luidt de harde kritiek van GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver, die het kabinet onder de neus wreef dat de vier partijen ruziën terwijl er in het land al diverse grote crises gaande zijn. “Ik wil een kabinet dat moedig is om problemen aan te pakken.”

De rechtse oppositie verheugt zich over de scheuren in het stikstoffront van de coalitie. “Hoekstra heeft ballen”, aldus BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas. De linkse oppositie neemt het op voor stikstofminister Van der Wal. “Als Hoekstra een vent was geweest was hij naast de minister gaan staan”, aldus Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. “Maar zelfs vandaag in het debat wordt de minister vanuit haar eigen kabinet een loer gedraaid. Het is meer dan laag.”

