Coalitie bereikt stikstofakkoord: maximum snelheid naar 100

De maximumsnelheid gaat op alle snelwegen naar 100 kilometer per uur. Dat is de belangrijkste maatregel die op korte termijn wordt genomen om het stikstofprobleem aan te pakken.

‘s Nachts, tussen 19:00 en 6:00, mag er wel nog 130 worden gereden, op de wegen waar dat nu mag.

De coalitie is na wekenlang overleg akkoord met een pakket aan maatregelen, zo meldden de leiders van regeringspartijen na beraad, vanmiddag in Den Haag. Volgens Haagse ingewijden is het verlagen van de maximumsnelheid de belangrijkste maatregel van een heel pakket, dat morgen verder gepresenteerd zal worden.

Premier Rutte noemt het maatregelenpakket een belangrijke stap, maar zegt meteen dat “daarmee niet alle problemen zijn opgelost.” In december volgt een uitgebreider pakket met nog meer maatregelen. “Er moet nog heel veel gebeuren.”

Crisis afgewend

Met het akkoord heeft de coalitie een crisis afgewend over de stikstofuitstoot en -neerslag in Nederland. Het kabinet probeert al bijna een half jaar met man en macht een oplossing te vinden voor het stikstofprobleem. Eind mei oordeelde de Raad van State dat het Nederlandse stikstofbeleid niet genoeg bescherming biedt aan beschermde gebieden.

Onder de overeengekomen maatregelen valt ook de overgang naar veevoer met daarin speciale enzymen, om ervoor te zorgen dat koeien minder stikstof uitstoten. Ook moet er worden geïnvesteerd in natuurbescherming, melden coalitiebronnen.

Het pakket dat woensdag wordt gepresenteerd gaat specifiek over maatregelen op de korte termijn, om ervoor te zorgen dat de vergunningverlening voor woningbouw niet te lang stil komt te liggen. Ook de belangrijkste infrastructurele projecten als dijkversterkingen moeten weer op gang komen. Coördinerend minister Carola Schouten (Landbouw) wil voor 1 december een akkoord bereiken met de provincies over maatregelen op de langere termijn, zoals het opkopen van boerenbedrijven.

‘Het is niet leuk’

Klaas Dijkhoff van de VVD zegt niet blij te zijn met de plannen, maar het is volgens hem wel ‘goed wat er gaat gebeuren.’ Hij laat doorschemeren dat een verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen eraan zit te komen om stikstof terug te dringen. “Het is niet leuk. We moeten voorkomen dat de bouw van woningen en wegen inkakt.”

D66-voorman Rob Jetten spreekt van verstandige maatregelen voor de korte termijn die ruimte bieden voor de woningbouw.

De boeren gaan naar het Catshuis Boeren die woensdag niet zijn uitgenodigd bij een werklunch over de stikstofcrisis, in het Catshuis in Den Haag, zijn van plan daar te gaan demonstreren. Agractie Nederland roept hen op woensdagochtend naar de ambtswoning van premier Mark Rutte te komen. Rutte en minister Carola Schouten van Landbouw willen daar met de boeren overleggen over de voorgenomen kabinetsaanpak.

