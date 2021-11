ChristenUnie wil 1G in plaats van 2G: Iedereen testen voor toegang

De ChristenUnie komt dinsdag met een eigen plan om de coronacrisis komende jaren te bestrijden, de 1G-aanpak: iedereen testen voor toegang. De partij heeft principieel moeite met het kabinetsvoorstel om alleen gevaccineerden en genezen mensen toegang tot evenementen of bepaalde locaties te geven, het zogeheten 2G.

Het is onzeker of de regering een meerderheid voor het zogeheten 2G-voorstel krijgt. Mirjam Bikker, Kamerlid voor de ChristenUnie, ziet veel meer testen als een ‘minder polariserend’ alternatief, omdat de maatregel voor iedereen hetzelfde is. Het is voor het eerst in de coronacrisis dat er uit de Tweede Kamer een serieus alternatief komt voor de plannen van het kabinet. Demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge moeten nu hopen dat de PvdA zich wel achter het 2G-plan schaart, dat na afloop van de beperkte lockdown zou moeten worden ingevoerd.

De ChristenUnie komt met het alternatief omdat de kabinetsvoorstellen steeds dwingender maatregelen worden, en niet gevaccineerden richting de prikstraat duwen. Principieel zouden mensen niet mogen worden uitgesloten van deelname aan de samenleving. Bikker twijfelt ook over de effectiviteit. “De universiteit Delft heeft het effect van 2G en 1G met een evenement getest. 2G zorgt op korte termijn voor minder ziekenhuisopnames, maar bij testen zie je veel eerder waar de besmettingen oplopen. Dat kan op termijn effectiever zijn. Vraag is bijvoorbeeld wat een ongevaccineerde doet die niet naar een popconcert mag. Gaat hij braaf thuis zitten, bij zijn oma op de koffie of geeft hij thuis een feestje? Je verliest met 2G het totaalbeeld. Hier in Den Haag in Moerwijk is maar 30 procent gevaccineerd. Je moet daar juist permanent zichtbaar zijn, mensen gratis mondkapjes, testen en vaccinatie aanbieden.”

‘We moeten deze crisis doorkomen’

Bikker ergert zich aan partijen die alleen maar tegenstemmen. “Corona is geen free lunch. Je kunt steeds alles wegstemmen. Maar we zullen er toch voor moeten zorgen dat we deze crisis zo goed mogelijk als samenleving doorkomen. Dit virus blijft nog wel even, in welke vorm dan ook. De urgente vraag is hoe we er mee omgaan. Hoe beschermen we onze kwetsbaren en ontzien we de zorg? En blijven we steeds weer afwachten tot de volgende golf komt? Ik wil een ander kompas, met coronamaatregelen die niet de polarisatie aanwakkeren, en waarbij we niet steeds schuldigen aanwijzen.”

“We moeten terugkeren naar een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid. Iedereen vindt het vreselijk om besmetting over te dragen op kwetsbare dierbaren. Deze vaccins zijn een geschenk en ik raad twijfelaars van harte aan hierover in gesprek met de huisarts te gaan.”

“Tegelijk weten we dat vaccins niet honderd procent werkzaam zijn. Er zijn groepen die ze niet mogen, of die er immuun voor zijn. En de werking neemt af, vandaar de boosterprikken. Er is kortom een grijs gebied, waarin zelfs gevaccineerden besmet kunnen raken. Daarom moeten we veel gaan testen.”

PCR-testen voor ‘planbare activiteiten’

Het OMT heeft 1G eerder al als alternatief genoemd. Volgens Bikker is ook bondskanselier Merkel er positief over en overweegt ze sneltesten voor Duitse verpleeghuizen in te voeren.

De testbereidheid is in Nederland beperkt, slechts 33 procent. Omdat de overheid nu niet overal voor toegang een testuitslag vraagt. Bikker: “Maar laat je je alleen testen omdat de regering dat wil, of omdat je je omgeving wil beschermen?” Hoe de testsamenleving er precies uitziet, is nog een ‘zoektocht’. Zo wil Bikker variëren tussen PCR-testen bij de GGD voor ‘planbare activiteiten’ en laagdrempelige sneltesten voor wat ‘dagelijkse activiteiten’ zijn. Voor de PCR-test kan dan bijvoorbeeld de coronapas worden ingezet. De keuze om sneltesten op de werkplek in te voeren, laat Bikker aan sociale partners. “Daarover kunnen zij prima met elkaar het gesprek voeren.”

