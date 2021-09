ChristenUnie steunt moties van afkeuring tegen Kaag en Bijleveld

De Tweede Kamer geeft de ministers Sigrid Kaag van buitenlandse zaken en Ank Bijleveld van defensie donderdagavond hoogstwaarschijnlijk een ferme tik op de vingers na de chaotisch verlopen evacuatie uit Afghanistan. De woensdagavond ingediende moties van afkeuring lijken een meerderheid te behalen nu coalitiepartij ChristenUnie zegt ze allebei te steunen. Een groot deel van de oppositie maakte gisteren al kenbaar achter de moties te staan.

“Uit alles blijkt dat er vanuit het Nederlandse kabinet onvoldoende coördinatie is geweest om te zorgen voor een – binnen de ingewikkelde omstandigheden – zo goed mogelijke operatie ten behoeve van de veiligheid van mensenlevens”, verklaart de ChristenUnie haar besluit in een persbericht. “Dat handelen is, zoals de bewindspersonen zelf ook zeggen, niet goed geweest en wat ons betreft ook afkeurenswaardig.”

Woensdagavond debatteerde de Tweede Kamer tot 2.45 uur over de evacuatiemissie in Afghanistan. In totaal werden 2100 Nederlanders en Afghanen in veiligheid gebracht. Maar nog altijd zitten er 22 tolken vast in het door de Taliban bezette land, ondanks herhaalde oproepen van de Tweede Kamer om deze tolken zo snel mogelijk in veiligheid te brengen.