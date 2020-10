ChristenUnie stemt per ongeluk voor ‘fors hogere’ zorgsalarissen, de politieke spanning loopt op

Het is een stevige politieke uitspraak, van een meerderheid in de Tweede Kamer: de salarissen in de zorg moeten omhoog. Niet zomaar omhoog, maar ‘fors’ en ‘structureel’. Een motie van die strekking, afkomstig van PVV-leider Geert Wilders, is dinsdag onverwacht aangenomen.

De motie haalde het door een stemfout van de ChristenUnie. Kamerlid Stieneke van der Graaf stemde per ongeluk vóór de motie van de oppositie. Terugdraaien was niet meer mogelijk, waardoor de motie precies een meerderheid haalde: 69 stemmen voor, 67 stemmen tegen. Een ‘menselijke fout’, laat de ChristenUnie weten.

Het kabinet moet opnieuw in de verdediging

Het kabinet is niet verplicht de motie uit te voeren, maar zit er wel mee in de maag. Het kabinet moet opnieuw in de verdediging over de hoogte van de salarissen in de zorg. Woensdag verlangt de Tweede Kamer een uitspraak van premier Rutte en minister Hugo de Jonge van volksgezondheid, wat zij gaan doen met de wens van de Tweede Kamer. Rutte en De Jonge hebben eerder gezegd dat een fors hoger loon voor de zorg er niet inzit vanwege de economische omstandigheden. Volgens het kabinet zijn de lonen in de zorg al meer gestegen dan in andere sectoren. Waarschijnlijk zal het kabinet dat argument nog eens herhalen. Maar de vakbond NU’91 heeft al gezegd dat die de motie uitgevoerd wil zien.

De politieke spanning over de zorgsalarissen is toch al groot, omdat er ook nog een andere discussie speelt, over de eenmalige zorgbonus van duizend euro netto voor het personeel in de zorg. De uitbetaling loopt traag, omdat het kabinet en de ziekenhuizen al maanden twisten voor wie de bonus bedoeld is. De ziekenhuizen willen dat al het personeel de bonus krijgt voor de extra inzet bij de eerste golf van de corona-epidemie. Ook die discussie zit muurvast.

De stemming van dinsdag is de zoveelste waarbij de emoties hoog oplopen. Deze zomer weigerden coalitiefracties VVD, CDA, D66 en ChristenUnie mee te werken aan een extra, hoofdelijke stemming over de zorgsalarissen. Ze vertrokken naar huis. Het CDA stuurde excuusbrieven naar de achterban over het ‘weinig fraaie beeld’ dat dat gaf.

Van een cadeautje is de coronabonus nu een bron van ergernis geworden

Net nu de tweede coronagolf aanbreekt, stevent minister Hugo de Jonge af op een conflict met de zorg, over de zorgbonus. Ziekenhuizen willen dat alle personeel de bonus krijgt, het kabinet wil die bestemmen voor personeel in de frontlijn.

Roostergaten en wachtlijsten: de zorg is ziek en moe

Zorgmedewerkers blijft besmetting met corona en quarantaine niet bespaard. Roostermakers worstelen met steeds hogere verzuimpercentages, de werknemers zelf met grote werkdruk. De sector vraagt om sneltests.