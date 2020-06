ChristenUnie stemt niet in met coronawet als die ‘niet deugt’

Deugt de coronawet niet, dan stemt Christenunie er niet mee in. Dat zei partijleider Gert-Jan Segers zaterdagochtend tijdens het partijcongres van de coalitiepartij. Segers zegt veel bezorgde mails en appjes te krijgen van leden over deze wet. Ook bij hem leven zorgen. “Weet één ding: de ChristenUnie zal alleen instemmen met een goede wet.”

De wet moet alle in haast genomen noodverordeningen – denk aan de anderhalvemeterafstandregeling – in wetsvorm gieten. En ook nog eens verder uitbreiden en juridisch onderbouwen. Anders dan bij de noodmaatregelen vellen de Eerste en Tweede Kamer hier hun oordeel over. Over twee weken moet de wet ingaan, maar nu al is hij omstreden. Ombudsman Reinier van Zutphen noemde deze week de gevolgen ervan “verstrekkend” en juristen en gemeenteraadsleden klagen over de ingeperkte grondrechten en vrijheden van Nederlanders.

Een plek van invloed

De komende weken komt die wet ook binnen de coalitie aan bod, zegt Segers. Daarbij stipt hij aan dat de positie van zijn partij “een hele belangrijke” is. “Eigenlijk meer dan ooit hebben we een cruciale rol, een plek van invloed, op dit bijzondere moment in onze geschiedenis.” Wat kan betekenen dat ChristenUnie zich tijdens deze coalitiegesprekken iets vaker zal laten horen. Onduidelijk is alleen wat de spelbreker is voor de partij. Wanneer deugt de coronawet niet? Daar laat Segers zich niet over uit.

Wel is hij kritisch op de luchtvaart met zijn status aparte. En op grote bedrijven als Booking.com. Bedrijven die voor de crisis flinke bonussen uitkeerden aan aandeelhouders en managers, maar wel als eerste in de rij stonden toen de nood aan de man was. “Ik heb me kwaad gemaakt, heel kwaad gemaakt”, aldus Segers. Hij noemt het fenomeen “een vorm van roofdierkapitalisme” waarmee moet worden afgerekend. “Daar waar kerken nu niet, of nauwelijks mogen samen komen, zijn er weinig restricties voor vliegtuigen. En ja, het is best wel raar eigenlijk dat als je als kerk zou willen samenkomen dat je nog beter een Boeing kunt afhuren en daar kunt samenkomen dan in je eigen kerkgebouw.”

Lees ook:

CU: In de toekomst alleen noodsteun voor bedrijven die verantwoord ondernemen

Bedrijven die noodsteun willen, moeten voortaan al vóór een crisis toezeggen dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat kan via een nieuwe garantieregeling, die bedrijven tot keuzes dwingt, aldus de ChristenUnie.