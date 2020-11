ChristenUnie stelt vast voorwaarden aan nieuwe coalitie-deelname: ‘Voltooid leven à la D66, daar zeggen wij nee tegen’

De ambitie en het zelfvertrouwen zijn groot bij de ChristenUnie. Partijleider Gert-Jan Segers wil na de verkiezingen van volgend jaar opnieuw regeren. “Maar de prijs voor onze coalitiedeelname wordt groter”, zei hij tijdens het onlinecongres van zijn partij op zaterdag. De ChristenUnie verwacht in ruil voor deelname aan een coalitie vooral toezeggingen op medisch-ethisch gebied.

De ChristenUnie is met de VVD de enige coalitiepartij die op winst staat in de peilingen. Mogelijk komt dat doordat de partij altijd eerlijk is over de compromissen die met pijn in het hart gesloten zijn. Segers vergeleek regeren tijdens het congres met “het rijden in een bus over een levensgevaarlijke weg”.

De lijsttrekker hoopt bij de komende verkiezingen het zetelaantal te kunnen uitbreiden van vijf naar zeven. “Tegenover die 35 liberalen (van de VVD, red.) moeten we toch minstens zeven christelijk-sociale politici van de ChristenUnie kunnen plaatsen.”

Compromis in Rutte-III: pas op de plaats in medisch-ethische kwesties

De formatie van Rutte-III was de langste kabinetsformatie uit de Nederlandse geschiedenis. Dat kwam mede doordat D66 en ChristenUnie fundamenteel anders denken over medisch-ethische kwesties. Als compromis heeft het kabinet op veel van die onderwerpen de afgelopen vier jaar geen beleid ontwikkeld.

Juist op deze terreinen wil Segers bij een eventuele volgende formatie minder toezeggingen doen, zegt hij. “Wij zeggen nee tegen voltooid leven à la D66 en nee tegen het schrappen van bedenktijd bij abortus.” Ook wil de ChristenUnie dat christelijk en ander bijzonder onderwijs in een volgend kabinet mogelijk blijft. Over de vrijheid van onderwijs is een debat ontstaan, na de islamitische aanslag op een Franse docent en de dreiging die ook Nederlandse docenten ervaren. Daarnaast veroorzaakten uitspraken van ChristenUnie-minister Arie Slob veel ophef. Die zei tijdens een debat dat reformatorische scholen leerlingen mogen weigeren als de ouders een verklaring dat zij homoseksualiteit afkeuren, niet tekenen.

Tijdens het congres werd de kandidatenlijst van de ChristenUnie vastgesteld. Minister van landbouw Carola Schouten staat op plek twee. Zij wordt gevolgd door drie nieuwe namen: senator Mirjam Bikker, het Amsterdamse raadslid Don Ceder en het Haagse raadslid Pieter Grinwis.

Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie volgt half december. Schouten nam tijdens haar speech op het congres al een klein voorschot op het programma. Zij zei dat zorgmedewerkers tijdens een volgende kabinetsperiode structureel beter beloond moeten worden.

