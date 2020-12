ChristenUnie: pil weer vergoeden om abortus te voorkomen

Alle vrouwen moeten weer via hun zorgverzekering de anticonceptiepil kunnen krijgen, in plaats van er zelf voor te betalen, zoals nu. Met dat voorstel komt de ChristenUnie. Vergoeding van de pil is volgens de christelijke regeringspartij belangrijk omdat er abortussen mee kunnen worden voorkomen.

“Het is best raar dat abortus wel vergoed wordt, maar dat vrouwen voor anticonceptie moeten betalen”, zegt Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber. Zij komt vandaag met een plan om het aantal abortussen in Nederland verder terug te dringen, als de Tweede Kamer debatteert over het onderwerp.

Nadrukkelijk zegt de ChristenUnie de samenwerking te zoeken, ook met progressieve partijen “op onderdelen waar we het wél over eens kunnen worden, ook al zijn de verschillen groot”. Het voorstel betekent dat de ChristenUnie zich aansluit bij de linkse partijen die eerder al vroegen om de pil weer te vergoeden voor alle vrouwen. De ChristenUnie heeft ook “nagedacht welke stappen zij zelf kan zetten”, zegt Dik-Faber vandaag in een interview met Trouw.

Pil en abortus als inzet bij verkiezingen en kabinetsformatie

Sinds 2011 moeten vrouwen boven de 21 jaar zelf betalen voor de anticonceptiepil. Het kabinet zei vorig jaar nog dat de voorbehoedsmiddelen een eigen verantwoordelijkheid zijn, geen medische aandoening die vergoed hoeft te worden. Ook de ChristenUnie stemde in 2019 nog tegen een PvdA-voorstel om de pil weer in het basispakket op te nemen. “Zelf de kosten dragen leidt soms tot onbedoelde zwangerschappen. Er valt ontzettend veel leed te voorkomen door de pil te vergoeden”, zegt Kamerlid Dik-Faber.

De ChristenUnie wil ook dat er een overheidscampagne komt om vrouwen te stimuleren over hun abortus te praten en hulp te zoeken. “Ook de overheid kan helpen om het taboe op het gesprek over abortus weg te nemen”, is een van de punten uit het plan van de christelijke partij. Huisartsen moeten een grotere rol krijgen in de eerste hulpverlening aan ongewenst zwangere vrouwen, en vrouwen actief voorlichten over de opties.

Of en wanneer de pil vergoed gaat worden, wordt inzet bij de verkiezingen en bij de kabinetsformatie. Of er een meerderheid voor is hangt ook af van de VVD, die tot nu toe vond dat vrouwen zelf de kosten kunnen dragen. Abortus wordt sowieso een kwestie bij een kabinetsformatie, waarbij de christelijke en liberale partijen totaal verschillende standpunten hebben. D66 wil de verplichte bedenktijd van vijf dagen bij abortus schrappen. PvdA en GroenLinks hebben een initiatiefwet klaarliggen voor de abortuspil via de huisarts. Beide voorstellen liggen zeer gevoelig bij de ChristenUnie.

