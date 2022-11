ChristenUnie-leden hebben genoeg van ‘onbetrouwbare’ VVD. ‘Het houdt een keer op’

Nu de VVD de asielwet blijft afwijzen, lopen de spanningen binnen de ChristenUnie opnieuw op. Een groep leden van de kleinste coalitiepartij wil dat fractieleider Gert-Jan Segers het vertrouwen opzegt in de liberale partner. Dat zou niets anders betekenen dan de val van het kabinet.

De wet, die moet zorgen voor een eerlijke spreiding van asielzoekers over het land, is onderdeel van een breder asielakkoord dat de coalitie eind augustus sloot. In deze deal is ook vastgelegd dat gezinshereniging voor vluchtelingen wordt beperkt. Wie hier een verblijfsvergunning krijgt en familieleden wil laten overkomen, moet daar langer op wachten.

Voor de ChristenUnie was dat pijnlijk om te accepteren. Leden verweten de partijtop door de ‘morele ondergrens’ te zakken. Op een ingelast partijcongres, begin oktober, zei Segers dat hij het akkoord ‘nét te dragen’ vindt. Maar hij benadrukte ook dat de deal een totaalpakket is. Inclusief asielwet.

Ben Bloem, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Apeldoorn, is resoluut: “Als de VVD haar deel van het akkoord niet nakomt is er dus geen akkoord.” Bloem heeft met partijgenoten een motie ingediend voor het komende congres van de ChristenUnie, later deze maand. Daarin staat dat de VVD zich een ‘onbetrouwbare partner’ toont nu de partij nog altijd niet wil instemmen met de ‘spreidingswet’ voor asielzoekers. Bloem zegt in een toelichting: “De staatssecretaris zou de wet op 1 oktober indienen. Het werd 1 november. Nu wordt ook 7 november niet gehaald. Waarom zouden we ons als kleinste coalitiepartner zo laten piepelen?”

Voor de achterban van de ChristenUnie is het moeilijk te verteren dat de opvang van asielzoekers in Nederland zo uit de hand gelopen is. Bij aanmeldcentrum Ter Apel was lange tijd sprake van mensonterende omstandigheden, met mensen die nachtenlang op straat moesten doorbrengen, zonder fatsoenlijke sanitaire voorzieningen. Asielzoekers verblijven nu in allerlei noodopvanglocaties. Een oplossing voor het probleem is er nog altijd niet.

De wet van staatssecretaris Van der Burg (vreemdelingenzaken) moet regelen dat gemeenten kunnen worden gedwongen om asielzoekers op te nemen. Het is precies de reden dat de VVD grote moeite heeft met dit plan. De liberalen voelen niets voor dwang. Maar de ChristenUnie ziet in deze wet juist een essentieel onderdeel van de uitweg uit de opvangcrisis.

De CU-fractievoorzitter in Ede, Cora Otter, vindt dat haar partij in het geheel niet had moeten instemmen met het asielakkoord. “Het schendt mensenrechten, het schendt verdragen. Het is inhumaan om gezinshereniging moeilijker te maken”, zegt ze. Inmiddels is haar teleurstelling omgeslagen in boosheid, vertelt Otter. Het zure deel van het akkoord, zoals het beperken van de gezinshereniging, trad direct in werking. Tot tevredenheid van de VVD. Maar nu voor ons het zoete deel aan de beurt is (de spreidingswet) ‘wil die partij niet leveren’, zegt Otter. “Ik vind dit van de VVD zo beneden peil. Dat je je coalitiepartner zo laat lijden, het is echt onbehoorlijk. Het houdt een keer op. Als we dit keer op keer laten gebeuren wordt er over ons heen gewalst. We moeten hier een streep trekken.”

Otter heeft de motie waarin het vertrouwen in de VVD wordt opgezegd ondertekend. Haar collega uit Apeldoorn, Ben Bloem, vermoedt dat deze kwestie al voor het partijcongres zal ontbranden. “Ik ken Segers. Als de VVD inderdaad dwars blijft liggen, kan ik me niet voorstellen dat hij daar genoegen mee neemt.”

