ChristenUnie haalt uit naar staatssecretaris: uitblijven van nieuwe regels voor sekswerkers is ‘politiek falen’

Met de verkiezingen in zicht wil coalitiepartij ChristenUnie dat regeringsbeloften op het gebied van prostitutie nu echt worden ingelost. In het AD haalt fractievoorzitter Gert-Jan Segers vrijdagochtend hard uit naar staatssecretaris van justitie Ankie Broekers-Knol. Segers vindt het getuigen van “politiek falen” dat een beloofde wet met daarin onder meer een zogenoemd pooierverbod uitblijft. Hoewel er een wetsvoorstel ligt, is het nog niet in behandeling genomen in de Tweede Kamer. De ChristenUnie wil zeker weten dat dit nog voor het einde van de kabinetsperiode gebeurt.

De nieuwe prostitutiewet is belangrijk voor de ChristenUnie. “Dit is een van de redenen dat mijn partij meedoet in het kabinet”, zegt Segers in het AD. De wet moet onder meer regelen dat de minimumleeftijd voor prostitutie overal in Nederland naar 21 jaar gaat. Nu zijn er nog gemeenten waar ook sekswerkers vanaf 18 jaar aan de slag kunnen. Ook is in het wetsvoorstel een zogenoemd pooierverbod opgenomen. ‘Financieel voordeel’ behalen aan een prostituee die zonder vergunning werkt, moet strafbaar worden.

Niet langer treuzelen

Al tijdens de coalitieonderhandelingen werd gesproken over meer regels voor de prostitutie. CDA en ChristenUnie zijn voorstander van strenge regels, omdat die volgens de Christelijke partijen kunnen helpen bij het signaleren van misstanden. D66 en VVD waren aanvankelijk bang dat strenge wetgeving ertoe zou leiden dat meer sekswerkers in de illegaliteit belanden, maar gingen in de formatie toch akkoord.

Eind vorig jaar werd het wetsvoorstel door de staatssecretaris aangekondigd. In juni werd het voor advies naar de Raad van State gestuurd. Dat was al ruim twee jaar later dan oorspronkelijk gepland. Segers wil niet dat er nog langer getreuzeld wordt. Op twitter zegt hij: “Jaarlijks zijn er in Nederland meer dan 6000 slachtoffers van mensenhandel en gedwongen prostitutie. In die strijd tegen dit onrecht moet je niet treuzelen, die strijd met je juist intensiveren.”

Staatssecretaris Broekers-Knol gaat ervan uit dat er dit najaar nog een advies zal komen van de Raad van State, en dat het wetsvoorstel nog voor de verkiezingen van maart in de Tweede Kamer besproken kan worden. In reactie op de uitspraken van Seegers laat een woordvoerder weten: “Het ministerie van justitie en veiligheid doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de wet nog deze kabinetsperiode in behandeling kan worden genomen.”

Lees ook:

Sekswerkers moeten binnenkort 21 jaar zijn en een vergunning hebben

De ene gemeente staat nu prostitutie vanaf 18 jaar toe, de ander vanaf 21 jaar. Ook verschillen de regels per type sekswerker – in een bordeel, buiten of aan huis. Het kabinet hoopt misstanden in de sector onder meer te verminderen met gelijke regels voor iedereen.

GroenLinks en ChristenUnie blikken terug op twintig jaar legale prostitutie: ‘Het heeft de belofte niet kunnen waarmaken’

Twintig jaar geleden werd het bordeelverbod opgeheven Kamerleden Niels van den Berge (GroenLinks) en Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) over twintig jaar legale prostitutie en de toekomst van sekswerk.