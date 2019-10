ChristenUnie en GroenLinks willen de autoloze zondag terug

Kamerleden Carla Dik-Faber en Suzanne Kröger zagen vorige maand de beelden van lege bruggen, wegen en parkeerplaatsen tijdens de autoloze zondag in Londen. Kröger: “Mensen feestten, fietsten en ontmoetten elkaar op straat.” Toen ontstond bij het GroenLinks-Kamerlid en haar collega van de ChristenUnie het plan om ook in Nederland opnieuw een autoloze zondag in te voeren.

Dinsdag, als de Tweede Kamer vergadert over de begroting van het ministerie van infrastructuur en waterstaat, dienen de Kamerleden hun plan in. Voor Kröger moet de autovrije dag een doorkijkje geven naar een toekomst met minder auto’s. “Onze steden zijn heel vol. Auto’s nemen enorm veel plek in op de weg en op parkeerplaatsen. Dat wringt en knelt. Daar komt bij dat autoverkeer de luchtkwaliteit vermindert en bijdraagt aan het klimaatprobleem.”

De Kamerleden willen hun auto­loze zondag laten aansluiten op de autovrije­­ dag die jaarlijks eind september in België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk een succes is. In Nederland kennen we het fenomeen vooral uit de jaren zeventig. Toen voerde het kabinet-Den Uyl de autoloze zondag in om te anticiperen op benzinetekorten door de oliecrisis.

De Kamerleden hebben de eerste autoloze zondag in 1973 zelf niet bewust meegemaakt. Dik-Faber was anderhalf jaar oud, Kröger werd drie jaar later geboren. Toch kennen ze ook de verhalen dat er werd gefietst en gerolschaatst op de snelwegen.

Destijds was autorijden op die dag in het hele land verboden, nu hopen de Kamerleden vooral op welwillendheid van automobilisten. Gemeenten mogen zelf kiezen of ze meedoen en welke delen van de stad of het centrum ze autovrij verklaren. Dik-Faber: “Wij gaan vanuit Den Haag niets opleggen of verbieden.” De Kamerleden spreken het liefst over “de autoloze zondag vieren”.

Het land is sinds de jaren zeventig ingrijpend veranderd: toen reden er 2 miljoen auto’s op de weg, nu zijn dat er zo’n 12 miljoen. Lege snelwegen zullen er in het plan van ChristenUnie en GroenLinks niet snel inzitten. Enkele gemeenten, waaronder Eindhoven, organiseerden de afgelopen jaren nog op eigen houtje een autoloze dag. Door vanuit het Rijk een vaste dag aan te wijzen en daarvoor campagne te voeren, zullen meer steden aansluiten, denken Dik-Faber en Kröger.

Volgens Dik-Faber stappen mensen ‘vrij automatisch’ in de auto. “Maar ze hebben vaak ook een andere keus. Een autoloze zondag kan helpen bij bewustwording.” Voor het ChristenUnie-Kamerlid telt nog iets anders mee: “Onze samenleving draait, om in autotermen te blijven, in de allerhoogste versnelling. Het is goed om een rustmoment te nemen. Dat is een bijbels uitgangspunt. Soms moet je even gas terugnemen.”

Kröger en Dik-Faber hoorden al welwillende reacties bij andere Kamerfracties­- en ze polsten lokale afdelingen in Zwolle, Amsterdam en Eindhoven. Die gaan het initiatief bespreken­­ in de gemeenteraad, zodat in september 2020 de eerste Nederlandse autoloze zondag kan plaatsvinden.

Kröger hoopt dat mensen dan ook op andere dagen in het jaar de auto zullen laten staan. “Je kunt op de autoloze dag ook alternatieve vervoers­middelen vaker laten rijden, zoals de waterstofbus of elektrische fietsen.” Ook kan het een optie zijn om die dag het openbaar vervoer gratis te maken. “Als mensen merken dat er goede alternatieven zijn, dan zet dat ze hopelijk aan om ook de rest van het jaar de auto vaker te laten staan.”

Lees ook:

Actie om de Rotterdamse straat terug te veroveren op de auto

Project Happy Streets wil ruimte in de stad om te fietsen, te spelen en te flaneren. ‘Waarom de Coolsingel niet autovrij?’

Hoe ziet Amsterdam eruit in 2030?

Amsterdam wil in 2030 alleen nog maar elektrisch vervoer toestaan. Experts, een ondernemer en een bewoonster voorspellen hoe de stad er dan uitziet en hoe we er voortbewegen.