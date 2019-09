ChristenUnie en D66 willen meedoen met het Frans-Duitse migratieplan

De coalitiepartijen zijn verdeeld over deelname aan het nieuwe Europese plan voor de verdeling van migranten. ChristenUnie en D66 willen dat Nederland zich bij het initiatief van Frankrijk en Duitsland aansluit, maar de VVD voelt daar niets voor. Over twee weken vergaderen de Europese ministers en staatssecretarissen van asielzaken in Luxemburg over het plan.

Afgelopen maandag sloten Frankrijk, Duitsland, Malta en Italië een akkoord. De laatste twee landen laten weer schepen toe die migranten op de Middellandse Zee hebben gered, in ruil daarvoor nemen Frankrijk en Duitsland een deel van de opvarenden op. Deze laatste twee hopen dat andere Europese landen zich bij dit initiatief aansluiten.

Het bijzondere aan het plan is dat Duitsland en Frankrijk geen onderscheid maken tussen de migranten. In de groep die ze toelaten, zitten zowel mensen met een kansrijk asielverzoek als migranten die waarschijnlijk geen recht hebben op een vluchtelingenstatus. Duitsland, Frankrijk en andere toekomstige deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het weer uitzetten van deze mensen naar hun land van herkomst. Dat maakt de deal voor Italië en Malta een stuk aantrekkelijker. Als andere landen alleen mensen met een vluchtelingenstatus zouden overnemen, blijven de mediterrane landen alsnog zitten met een groep afgewezen asielzoekers.

Een vaste verdeling moet een einde maken aan het handjeklap van de afgelopen jaren. Italië en Malta lieten regelmatig pas een reddingsschip toe na moeizame onderhandelingen. De Europese Commissie bemiddelde dan net zo lang tot genoeg andere Europese landen bereid waren elk een paar opvarenden op te nemen. Een eerder plan uit 2015 voor een verplichte verdeling tussen alle landen in de EU eindigde in ruzie met landen die niet mee wilden doen.

Geen beletsel

Dat ook minder kansrijke asielzoekers voor de verdeling in aanmerking komen, moet volgens Joel Voordewind (ChristenUnie) geen beletsel zijn voor Nederlandse deelname. “Ik ben ervoor dat Nederland zich aansluit. Binnen de groep landen kunnen we er dan voor ijveren dat de eerste selectie uiteindelijk in Malta of Italië plaatsvindt. Op termijn moet dat wel gebeuren, anders riskeer je een grotere toestroom van mensen met een weinig kansrijk asielverzoek.” Voordewind denkt ook dat een grotere coalitie van Europese landen effectiever druk kan zetten op landen van herkomst om mensen terug te nemen.

Ook Maarten Groothuizen (D66) vindt dat Nederland mee moet doen. “Ik vind het vreemd dat Nederland niet meepraat. Dit is een Europees probleem dat om een Europese oplossing vraagt. We moeten er samen voor zorgen dat mensen niet verdrinken of dagenlang op een boot ronddobberen.”

Jeroen van Wijngaarden (VVD) is juist faliekant tegen. “Terecht dat het kabinet niet meedoet. Er moet een structurele oplossing komen die irreguliere migratie tegengaat. Daar draagt dit plan niet aan bij.” Hij vreest een aanzuigende werking als alle migranten uit zee worden opgepikt en over Europa worden verdeeld. “Wij willen dat migranten aan de Europese buitengrenzen en in Afrika zelf worden ontscheept en geselecteerd, zodat er geen kansloze migranten deze kant op hoeven te komen.”

Het ministerie van justitie en veiligheid houdt de kaarten voorlopig tegen de borst. Volgens een woordvoerder wacht staatssecretaris Ankie Broekers tot de EU-vergadering in oktober om kennis te nemen van het Frans-Duitse plan.

Lees ook: Een minitop over migratie moet de patstelling op zee doorbreken

Frankrijk en Duitsland hebben op een mini-top op Malta geprobeerd een doorbraak te forceren over immigratie. Met een nieuw systeem moeten andere landen Malta en Italië helpen bij de opvang en herverdeling van migranten.

Syrische vluchtelingen in Turkije: mishandeld, uitgezet, neergeschoten

Syrische vluchtelingen vertellen over systematische mishandeling in Turkse deportatiecentra en uitzetting naar oorlogsgebieden in Syrië. Dat is in strijd met de Turkijedeal, maar de Europese Unie lijkt een oogje toe te knijpen.