ChatGPT slaat ook aan bij BBB en Volt in aanloop naar verkiezingscampagne

BBB gebruikt ChatGPT om toespraken van Caroline van der Plas te analyseren, maar ook om snel zicht te krijgen op de strekking van moties en verkiezingsprogramma’s van provincies, zegt campagneleider Henk Vermeer.

“Een data-analist in onze programmacommissie heeft hiervoor speciale software geschreven. Zolang je je beperkt tot interne bronnen, is het verantwoord om de chatbot hiervoor te gebruiken”, vindt Vermeer. “Bij openbare bronnen is het een ander verhaal.”

Volt zou ook met artificiële intelligentie experimenteren. Volgens BNR Nieuwsradio gebruikt deze partij AI om vragen van leden te beantwoorden over het Europese beleid van Volt.

Piepkleine letters

Claes de Vreese, hoogleraar AI en Society aan de Universiteit van Amsterdam, schrikt hier niet van. “Dat partijen de nieuwe technologie inzetten, ligt voor de hand. Ik raad ze wel aan voorzichtig te zijn. Ik hoop bijvoorbeeld dat Volt alle antwoorden checkt voordat ze de deur uitgaan, want ChatGPT maakt veel fouten, zeker als het om actuele vragen gaat.”

Ook adviseert De Vreese partijen volstrekt transparant te zijn over het gebruik van AI in een campagne. “De norm is dat campagnes door mensen op touw wordt gezet. Blijkt later dat je AI-technologie op onconventionele manier hebt toegepast, dan kan dat een backlash geven.”

Hoe het niet moet volgens De Vreese bleek onlangs in de VS. In april, op de dag dat president Joe Biden bekendmaakte dat hij zich opnieuw verkiesbaar stelt, ging op sociale media een Republikeins getinte videoboodschap rond, die volledig met AI was gemaakt. “In de video waren gemanipuleerde beelden te zien van hoe Amerika eruit zou zien als Biden herkozen zou worden”, zegt De Vreese: “In piepkleine letters werd onder in het beeld gemeld dat de boodschap afkomstig was van een steungroep van de Republikeinse partij. Op een mobiele telefoon was dat nauwelijks te lezen.”

De landbouw anno 2026

Zo’n video maken was vijf jaar geleden een hels karwei, zegt De Vreese. “Nu kan elke partij dat in een handomdraai, als reactie bijvoorbeeld op een incident dat eerder die dag plaatsvond. Dat filmpje kun je bovendien uiterst gericht versturen. Dat kan nu al en heet microtargeting, Je kunt dan bijvoorbeeld via Facebook gericht aan vermoedelijke D66-stemmers een filmpje laten zien dat toont hoe beroerd de landbouw in Nederland anno 2026 eruit zou zien, als D66 de verkiezingen wint.”

Niet alleen partijen, ook kiezers kunnen aan de lopende band politiek gekleurd materiaal rondpompen, waarschuwen Amerikaanse onderzoekers. En dat kan makkelijk elke dag worden ververst met nieuwe, unieke teksten of beelden. De Vreese: “Ik ken wetenschappers die voorspellen dat het internet over vier jaar voor 90 procent bestaat uit automatisch gegenereerde informatie.”

Chatbot met een politieke voorkeur

Dat ChatGPT bevooroordeeld is, is bekend. Maar de chatbot lijkt ook een politieke voorkeur te hebben. Vorig jaar legden onderzoekers van de universiteiten van München en Hamburg meer dan 630 maatschappelijke stellingen voor aan de chatbot, afkomstig van de Duitse stemwijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. En wat bleek: de antwoorden verraadden een groene, links-liberale bias. “Als ChatGPT had kunnen stemmen”, meende een van de onderzoekers, “dan had-ie op Die Grünen gestemd.”

