Chaotisch debat in kersvers geïnstalleerde Kamer brengt formatie verder onder hoogspanning

Niet eerder ging het er in een pas geïnstalleerde Tweede Kamer zo fel aan toe, en kwam de rol van het parlement direct zo fundamenteel ter sprake.

Het Kamerdebat van woensdag verandert al gauw van een vergadering over een hachelijke foto in een discussie over openheid. Het werkelijke debat over de gestrande formatie wordt donderdag pas gevoerd, omdat het even duurt voor alle bij de geïmplodeerde verkenning opgestelde documenten verzameld zijn.

Toch wordt woensdag al veel duidelijk over de verhoudingen in de nieuwe Tweede Kamer en tijdens de verdere formatie. Niet toevallig zijn het twee van de meest ervaren Kamerleden die het debat, nog voor het goed en wel begonnen is, op scherp zetten. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, protagonist in de affaire vanwege het ‘functie: elders’ op de gefotografeerde papieren van oud-verkenner Kajsa Ollongren, onderbreekt zijn ziekteverlof voor de beëdiging. Daarna benadrukt hij tegenover de pers dat niet verkenners of fractievoorzitters, maar alleen de kiezer over zijn positie gaat. Omtzigt, over zijn naam op de notities: “Het is een affront voor de Nederlandse kiezer. Ik had verwacht dat binnen 24 uur opgehelderd was wie dit gedaan had. We zijn nu zeven dagen verder. Dit heeft íemand opgeschreven. Er is geen spooktypemachine in Den Haag.”

Alle documenten openbaar

Als Omtzigt alweer onderweg terug naar Enschede zit, vraagt PVV-leider Geert Wilders om openbaarmaking van álle documenten uit de verkenning: gespreksverslagen, notities, appjes en e-mails. Een meerderheid van de Tweede Kamer is het met hem eens dat het debat niet eerder kan beginnen. Opvallend: alle partijen steunen de debataanvraag, maar VVD-leider Mark Rutte en CDA-voorman Wopke Hoekstra stemmen niet expliciet in met openbaarmaking. Als Hoekstra even later door journalisten hiernaar gevraagd wordt, komt hij daarop terug.

De geslepen Wilders slaagt in zijn opzet. Behalve een manier om antwoord te krijgen op de vraag wie er achter de notities zit, doet hij vragen rijzen over de openheid van met name demissionair premier Rutte.

Zo begint de nieuwe zittingsperiode van de Kamer waar de vorige eindigde, bij een fel debat over transparantie en het primaat van de Tweede Kamer. Het kabinet Rutte-III viel op de valreep over de toeslagenaffaire. Niet alleen het onrecht dat de slachtoffers was aangedaan bleef daarna hangen, ook de ondoorzichtige regeerstijl van Rutte. Dankzij Pieter Omtzigt kreeg diens hang naar vertrouwelijkheid zelfs een naam: de Ruttedoctrine. Denk-voorman Farid Azarkan haalt de toeslagenaffaire aan, als hij zegt dat hij de door Rutte beloofde transparantie nog niet gezien heeft.

Niet alles openbaar

Rutte stelt ’s avonds voor om zijn gespreksverslagen met de verkenners openbaar te maken, en die van zijn collega’s slechts te scannen op de naam ‘Pieter Omtzigt’ en ze verder vertrouwelijk te houden. De demissionaire premier is bang dat het vertrouwen tussen de partijen nog verder beschadigd raakt, als alles openbaar wordt wat partijleiders over elkaar gezegd hebben. “Anders kan de formatie veel langer duren.” Rutte, in wiens aard het niet ligt kansloze voorstellen in te dienen, haalt bakzeil.

In het debat wreekt zich dat de verkenning, sinds die in 2012 bij de koning is weggehaald, nooit formeel is vastgelegd. In de chaos van afgelopen week kwamen weeffouten aan het licht. Verschillende fractievoorzitters benadrukken dat de Kamer zelf verantwoordelijk is, dus dat de informatie hen sowieso toekomt. Thierry Baudet (Forum) wijst erop dat een ambtenaar van Ruttes ministerie van algemene zaken notuleert. “De verkenners zijn een verlengstuk van de huidige regering, van Rutte.”

Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) vindt het verzoek waarmee Rutte de formatie wil bespoedigen, ondergeschikt aan het belang van transparantie. “De Tweede Kamer is het hoogste orgaan. Door het noemen van een Kamerlid, zijn bij de machtsvorming pogingen gedaan om de positie van de Tweede Kamer te verzwakken. Dit moeten we tot de wortel uitzoeken.”

